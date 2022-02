Amitabh Bachchan-BMC News: मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High-count) बॉलिवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) आणि त्यांची पत्नी जया बच्चन (Jaya Bachchan) यांना मोठा दिलासा दिला आहे. अमिताभ यांच्या जुहू येथील ‘प्रतीक्षा’ बंगल्यावर (Pratiksha) तूर्तास हातोडा पडणार नाही. बंगल्याची भिंत न पाडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटीसीला मुंबई हायकोर्टाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात तूर्तास कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला (BMC) दिले आहेत.Also Read - Shetkari Agitation In Kolhapur: शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण, पेटवले महावितरणचे कार्यालय

मुंबई महापालिकेला रस्ता रुंदीकरणासाठी मुंबई महापालिकाने अमिताभ यांच्या बंगल्याची भिंत पाडणार होते. याबाबत त्यांना नोटिस देखील बजावली होती. अमिताभ बच्चन यांनी त्याविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. रस्त्याच्या विरुद्ध बाजूला जागा वाढवून घेऊ शकते. मात्र, मागील चार वर्षात महापालिकेने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप अमिताभ बच्चन यांच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आला. त्यावर निर्णय देताना हायकोर्टाने अमिताभ बच्चन यांना 2 आठवड्यांत महापालिकेकडे अर्ज करण्याची सूचना दिल्या आहेत. Also Read - Money Laundering Case: अटकेनंतर Nawab Malik म्हणाले, "लडेंगे, जीतेंगे और सबको एक्सपोस करेंगे"

हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एस एम मोडक यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. अमिताभ बच्चन यांनी नोटीसीबाबत महापालिकेकडे दोन आठवड्यात निवेदन सादर करावे. तसेच यावर महापालिका सहा आठवड्यात निर्णय घेईल. मात्र, निर्णय घेतल्यानंतर तीन आठवडे त्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करु नये, असे निर्देश देखील हायकोर्टाने महापालिकेला दिले आहेत. त्याच बरोबर आवश्यक असेल तेव्हा मुंबई महापालिकेने अमिताभ बच्चन यांची बाजू वकिलांमार्फत अथवा व्यक्तिशः ऐकून घ्यावी, असे देखील हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहेत. Also Read - Tax rules on GPF: नोकरदारवर्गासाठी महत्त्वाची बातमी, 1 एप्रिलपासून PF च्या रकमेवर लागणार कर!

Bombay HC has directed BMC not to take any coercive action on their notice to acquire a portion of Amitabh Bachchan’s property in Juhu for a nearby road widening; has asked Bachchans to file a representation to BMC in 2 weeks & asked BMC to consider the representation in 6 weeks

