मुंबई: कोरोनाव्हायरसची (Corona Virus) दुसरी लाट ओसरल्यानंतर राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) लॉकडाऊनचे (Lockdown) निर्बंध शिथिल केले आहेत. परंतु, राज्यावर आणखी एक संकट आलं आहे. ते म्हणजे, डेल्टा प्लसचं. (Delta Plus) मुंबईत डेल्टा प्लसनं (Delta Plus patinet death in Mumbai) पहिला बळी घेतला आहे. धक्कादायक म्हणजे कोरोना प्रतिबंधक लशीचे दोन्ही डोस घेतल्यानंतर महिलेला डेल्टा प्लसची लागण झाली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. यामुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरली आहे. कालच मुंबईत डेल्टा प्लसचे 20 रुग्ण आढळून आले होतं. राज्यात डेल्टा प्लसच्या रुग्णांची एकूण संख्या आता 65 वर पोहोचली आहे.

'हिंदुस्थान टाइम्स'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबईच्या पूर्व उपनगरात राहणाऱ्या 60 वर्षीय महिलेचा डेल्टा प्लसमुळे (Mumbai delta plus) मृत्यू झाला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. या महिलेने कोरोना लशीचे दोन्ही डोस घेतले होते. महिलेला मधुमेहासह इतरही आजार होते. मुंबईत बुधवारी पॉझिटिव्ह आढळलेल्या सात रुग्णांपैकी ही महिला एक होती, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मुंबईतील डेल्टा प्लसने झालेला हा पहिला मृत्यू (Delta Plus patinet death in Mumbai) असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. राहणारी होती.

आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली माहिती अशी की, या महिलेला कोरडा खोकला होता. त्याचबरोबर तिला अंगदुखीचाही त्रास होत होता. तिचाला चवही लागत नव्हती. तिची कोविड टेस्ट घेण्यात आली. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यानंतर तिच्यावर अतिदक्षका विभागात (ICU) उपचार सुरू होते. ऑक्सिजन सपोर्टवर ठेवण्यात आल्यानंतर रेमडेसिवीर आणि स्टेरॉइड्स त्यांना देण्यात येत होतं. मात्र, उपचारादरम्यान महिलेचा मृत्यू झाला.

डेल्टा प्लस विषाणूची लागण झाल्यामुळे महिलेचा मृत्यू झाल्याचं जीनोम सीक्वेन्सिंगमध्ये स्पष्ट झालं आहे. डेल्टा प्लसचा हा राज्यातील दुसरा मृत्यू ठरला आहे. जूनमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वरमध्ये डेल्टा प्लसनं 80 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला होता.

मुंबईत Delta Plus चे 20 रुग्ण आढळले

मुंबईत डेल्टा प्लसचे 20 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीती पसरली आहे. गेल्या 3 दिवसांपूर्वी 1 रुग्ण आढळला होता. राज्यात डेल्टा प्लसच्या रुग्णांची एकूण संख्या आता 65 वर पोहोचली आहे. सीएसआयआरआयजीआयबी प्रयोगशाळेत आज आणखी 20 डेल्टा प्लस रुग्ण आढळून आले आहेत. आतावर्यंत राजभरात 65 रुग्ण आढळून आले आहेत.

मुंबईत 20, पुण्यात 7, नांदेडमध्ये 3, गोंदिया, रायगड, पालघर प्रत्येकी 2 तर चंद्रपूर आणि अकोला प्रत्येकी 1 रुग्णांचा समावेश आहे. डेल्टा प्लसचं संकट अधिक गडद होत असताना मुंबईल लसीकरण मोहिमेला ब्रेक लागत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे.