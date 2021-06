देशभरात कोरोनाव्हायरसची (Coronavirus Second Wave in India) दुसऱ्या लाटेचा कहर कमी झाला आहे. पण कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार कायम आहे. दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळ खांदेपालटाच्या (Reshuffle in Union cabinet) हालचाली सुरू आहेत. तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Congress Maharashtra President Nana Patole) यांच्या वक्तव्य केल्यानं राजकीय वर्तुळात वेगळीच चर्चा रंगली आहे. तर मुंबईसह राज्यासाठी हवामान खात्यानं वर्तवला अंदाज यासह देश-विदेश आणि मनोरंजन क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींवर टाकूया नजर एक… Also Read - Weather Updates: पाऊस आठवडाभर घेणार उसंत, हवामान विभागानं दिली महत्त्वाची माहिती