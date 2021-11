मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोची (NCB) मुंबईत (Mumbai) धडक कारवाई सुरूच आहे. NCB नं मंगळवारी पुन्हा मोठी करवाई केली आहे. विलेपार्ले (Vile Parle area) परिसरात कोट्यवधींचं हेरॉईन (Heroin) जप्त केलं आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी NCB ने बॉलिवूडचा किंगखान अर्थात शाहरुख खानचा (Bollywood Actor Shahrukh Khan)सुपुत्र आर्यन खानला (Aryan Khan) क्रूझ ड्रग्स पार्टी (Cruise Drugs Party Case) प्रकरणी अटक केली होती. आर्यन खान सध्या जामिनावर तुरुंगाबाहेर आला आहे. दरम्यान, दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushantsingh Rajput Suicide Case) आत्महत्याप्रकरणानंतर NCB नं अंमली पदार्थ तस्करांविरोधात मोठी मोहिम हाती घेतली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: अजित पवारांच्या वकिलांचा मोठा खुलासा, कुठलीही मालमत्ता जप्तीची नोटीस नाही

NCB ने दिलेल्या माहितीनुसार, विलेपार्ले येथील धडक कारवाईत कोट्यवधींचं हेरॉईन जप्त करण्यात आलं आहे. या प्रकरणातील संशंयित आरोपी फरार असून त्यांचा शोध घेण्याचं काम सुरू आहे. या आधी ऑक्टोबर महिन्यात NCB च्या पथकानं नवी मुंबईतील न्हावा शेवा बंदरात मोठी कारवाई केली होती. या कारवाईतही 25 किलो हेरॉईन जप्त करण्यात आलं होतं. एका कंटेनरमध्ये हेरॉईनचा मोठा साठा लपवून ठेवण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या हेरॉईनची किंमत 125 कोटी रुपये आहे. या कारवाईनंतर नवी मुंबईतील एका बिझनेसमनला अटक झाली होती.

Maharashtra | Mumbai NCB seized a huge catchment of heroin worth crores from Vile Parle area. NCB is searching for the accused who is absconding: NCB

