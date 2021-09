मुंबई: राज्यात विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाचा (Rain in Maharashtra) इशारा भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिला आहे. पुढील 48 तास महत्वाचे असून राज्यात मुसळधार पावसाचा जोरदार तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस कोसळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र (Western Maharashtra), मराठवाडा (Marathwada), विदर्भात (Vidharbha) यलो अलर्ट (Yellow Alert) देण्यात आला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: 'कोरोना आपल्या जन्माच्या आधीपासून होता आणि असाच राहणार', उदयनराजे भोसले यांचं अजब वक्तव्य

राज्यात पुन्हा पाऊस सक्रीय झाला आहे. राज्यात सर्वदूर हा पाऊस पडणार आहे. बुधवारी राज्यात कमी- जास्त पावसाची शक्यता आहे. मात्र, पुढील दोन दिवस पुणे, सातारा, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, जालना, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, लातूर, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि ठाणे या ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट (Yellow Alert) देण्यात आला आहे.



दुसरीकडे, देशात आणखी पाऊस सक्रीय होईल, असं देखील हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. पूर्व राजस्थान आणि लगतच्या मध्य प्रदेशच्या काही भागात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सर्वत्र पाऊस कोसळत आहे.

