मुंबई : शासकीय आणि महानगरपालिका लसीकरण केंद्रांवर थेट येऊन नोंदणी करणाऱ्या स्तनदा मातांनाही (Breastfeeding mothers) कोव्हिड लस (Covid vaccine) देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) याबाबत गाईडलाइन्स जारी केल्या आहेत. स्तनदा मातांना लस देताना योग्य त्या मार्गदर्शक सुचनांचं (Guidelines) पालन करुन लसीकरण करण्यात येईल. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 19 मे 2021 रोजी जारी केलेल्या सुचनांनुसार स्तनदा मातांनाही कोव्हिड-19 प्रतिबंधक लसीकरणाची (Corona vaccination) परवानगी देण्यात आली आहे. लसीकरण केंद्रावर थेट येणाऱ्या स्तनदा मातांनी प्रसुती झाल्याची तारीख, ठिकाणासह आवश्यक वैद्यकीय माहिती सोबत बाळगणं आवश्यक आहे. आठवड्यातील सोमवार, मंगळवार, बुधवार या तीन दिवसांमध्ये लसीकरण केंद्रावर थेट येणाऱ्या पात्र नागरिकांना लसीकरण करण्यात येते. त्यामध्ये आता स्तनदा मातांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

गरोदर स्त्रियांना देखील घेता येणार लस

केंद्र सरकारच्या सुचनांनुसार गरोदर स्त्रियांनाही (Pregnant women) कोव्हिड प्रतिबंधक लस घेता येणार आहे. मात्र, गरोदर स्त्रियांनी त्या उपचार घेत असलेल्या स्त्री रोग तज्ज्ञाचं लस घेण्यासंदर्भातील लेखी प्रमाणपत्र देणं आवश्यक आहे. सोबतच कोव्हिड लस (covid vaccine) घेण्याबाबत स्वतःचं संमतीपत्र देखील द्यावं लागणार आहे. स्त्री रोग तज्ज्ञाचं प्रमाणपत्र आणि संमतीपत्र अशी दोन्ही कागदपत्रं लसीकरण (vaccination) केंद्रावर जमा केल्यानंतर लस देण्यात येईल.

30 मे रोजी म्हणजे रविवारी लसीकरण बंद

कोव्हिशील्ड लसीचा (Corona Vaccine) पहिला डोस घेऊन 84 दिवस पूर्ण झालेल्या 45 वर्षांवरील नागरिकांना पुढचे तीन दिवस पूर्वनोंदणी न करता लस देण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर पालिकेने या नागरिकांसाठी लस घेण्यासाठी पूर्वनोंदणीची अट पुढच्या तीन दिवसांसाठी रद्द केली आहे. त्यामुळे आता हे नागरिक थेट लसीकरण केंद्रावर (Vaccination Center) जाऊन लस घेऊ शकणार आहेत. तर 60 वर्षांवरील नागरिकांना देखील या तीन दिवसात कोव्हिशील्डचा (Covishield) पहिला डोस पूर्वनोंदणी न करता घेता येणार आहे. पण त्यानंतर म्हणजे 27 मे ते 29 मे रोजी नोंदणी केल्याशिवाय लस मिळणार नाही आणि 30 मे रोजी म्हणजे रविवारी लसीकरण बंद राहणार असल्याचे, पालिकेने स्पष्ट केले आहे. (BMC to set up 5 jumbo centers, pediatric wards for children before third wave)

तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर बीएमसी सज्ज

कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) तिसऱ्या लाटेत अधिक केसेस समोर येण्याची शक्यता तज्ञांकडून वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून बीएमसीने तयारी सुरू केली आहे. तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वतयारी म्हणून बीएमसीकडून कोरोनाचे 5 जंबो सेंटर बनवण्याचा निर्णय (BMC will build 5 Jumbo covid Centers) घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार बेड बनवण्यात येणार असून हे काम पुढील दीड किंवा दोन महिन्यात पूर्ण होईल. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत लहान मुलांना अधिक धोका असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रर्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पेडियाट्रिक वॉर्ड (Pediatric ward) देखील बनवण्यात येणार आहे. नव्याने बनवलेल्या जंबो सेंटरमध्ये (Jumbo Center) लहान मुलांसाठी बेड आरक्षित करण्यात येणार आहे. मुलांच्या वयानुसार त्यांची सहा टप्प्यांमध्ये विभागणी करण्यात येईल.