Cabinet Meeting: राज्यात सुरु असलेल्या सत्तानाट्यादरम्यान राज्य मंत्रीमंडळाने आज तीन मोठे निर्णय घेतले आहे. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामंतराला मंत्रिमंडळ (Renaming of Aurangabad, Osmanabad Renaming) बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (Navi Mumbai International Airport) लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे नाव देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात सत्तानाट्य सुरु असताना महाविकासआघाडी सरकारच्या राज्य मंत्रिमंडळाने हे 3 मोठे निर्णय (Approval for Renaming of Aurangabad) घेतले आहेत.Also Read - Maharashtra Political Crisis Live Update: "याचा अर्थ काय?" मुख्यमंत्र्यांच्या भावनिक आवाहनाला एकनाथ शिंदेंनी दिलं उत्तर

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार आता औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे, तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव असे करण्यात येणार आहे. याशिवाय नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. Also Read - Ajit Pawar Corona Positive : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कोरोनाची लागण, ट्वीट करत म्हणाले...

