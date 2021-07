मुंबई: मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह (former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh) यांच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. एका बिल्डरला 15 कोटी रुपये मागितल्या प्रकरणी (Case of extortion Registered) मरीन ड्राइव्ह पोलिस स्टेशनमध्ये (Marine Drive Police Station) परमबीर सिंह यांच्यासह आठ जणांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. त्यात 6 पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.Also Read - Sunny Deol ने 57 वर्षांच्या वयात 38 वर्षे लहान एक्ट्रेससोबत दिले होते बोल्ड सीन, इंटिमेसीमध्ये स्वत:ला हरवला होता असा...

बिल्डरविरोधातील तक्रार परत घेण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) त्याच्याकडे 15 कोटी रुपयांची मागणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या प्रकरणी बिल्डरनं दिलेल्या तक्रारीवरून IPS परमबीर सिंहांसह 6 पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR दाखल करण्यात आल्याची माहिती एक वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं माहिती दिली आहे. Also Read - Raj Kundra Arrested: पतीच्या अटकेनंतर शिल्पा शेट्टीला धक्का, Super Dancer 4 मधून होऊ शकते सुट्टी!

मुंबई पोलिसांतील एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं, की बिल्डरनं दिलेल्या तक्रारीवरून दक्षिण मुंबईच्या मरीन ड्राइव्ह पोलिस स्टेशनमध्ये FIR नोंदवण्यात आला आहे. अद्याप या प्रकरणी पोलिस तपास करत असून बिल्डरचे दोन भागीदार सुनील जैन आणि संजय पूर्णिमा यांनी अटक करण्यात आली आहे. Also Read - Raj Kundra Arrested: पॉर्न फिल्म निर्मिती प्रकरणी शिल्पा शेट्टीचा नवरा राज कुंद्राला अटक

A case of extortion registered against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh (in file pic), at Marine Drive Police Station. Complainant is a businessman. FIR names a total of 8 people,incl 6 Police personnel. Two civilians arrested in this matter so far: Mumbai Police pic.twitter.com/2tHMbIB7Wg

— ANI (@ANI) July 22, 2021