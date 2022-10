Chandni Chowk Bridge Demolished Video : पुण्यातील (Pune) चांदणी चौकातील पूल (Chandni Chowk Bridge ) अखेर पाडण्यात आला. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा पूर पाडण्यासाठी तयारी सुरु होती. अखेर मध्यरात्री 1 वाजून 7 मिनिटांनी हा पूल जमीनदोस्त करण्यात आला. पुलाच्या स्ट्रक्चरला 1300 छिद्र पाडून त्यात 600 किलो स्फोटक भरण्यात आली होती. त्यानंतर हा पूल पाडण्यात आला. चांदणी चौकातील हा पूल पाडण्याचा व्हिडिओ (Chandni Chowk Bridge Demolished Video) सध्या समोर आला असून तो प्रचंड व्हायरल होत आहे.Also Read - Viral Video : बंगळुरु एअरपोर्टवर प्रवाशांनी धरला गरब्यावर ठेका, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

चांदणी चौकातील हा पूल पाडण्यासाठी रात्री 1 वाजल्यापासून याठिकाणावरची वाहतूक बंद करण्यात आली होती. तसंच रात्री बारा वाजेनंतर हा परिसर निर्मनुष्य करण्यात आला होता. तसंच, पुलाच्या आजूबाजूला असलेले हॉटेल्स रिकामे करण्यात आले होते. पूल पूर्णपणे पाडण्यात आला असून सध्या या ठिकाणचा मलबा हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. चांदणी चौकातील पूल पाडण्याबाबत स्थानिकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती. हा पूल पाडणे हा चांदणी चौक जंक्शनवरील वाहतूक परिस्थिती सुधारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एक भाग आहे. Also Read - Urfi Javed ने पहिल्यांदाच शेअर केला बेडरूममधील फोटो, पाहून तुम्ही सुद्धा व्हाल थक्क!

#WATCH | Maharashtra: Rubble of demolished Pune’s Chandni Chowk bridge laid bare along with a cloud of dust after the demolition

(Source: District Information Office Pune) pic.twitter.com/EwfQwwAm52

— ANI (@ANI) October 1, 2022