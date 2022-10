Chemical Company Blast: पालघर जिल्ह्यात आज सायंकाळच्या सुमारास रासायनिक कारखान्यात मोठा अपघात झाला (Palghar boiler explosion) आहे. येथील केमिकल कंपनीच्या बॉयलरमध्ये अचानक स्फोट होऊन 13 कामगार जखमी झाल्याची घटना (Palghar News) घडली आहे. जखमींना रुग्णालयात हलवणात आले आहे, परंतु दोन कर्मचाऱ्यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्याचे (Massive fire at chemical factory in Palghar) काम सुरू आहे. आगीत अजूनही अनेक कर्मचारी अडकल्याची भीती व्यक्त होत आहे.Also Read - Natural Blood Purifiers: नैसर्गिक ब्लड प्यूरीफायर आहेत हे 5 पदार्थ, खराब रक्ताला करते शुद्ध!

एएनआयने दिलेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यातील बोईसर येथील एमआयडीसी परिसरात असलेल्या केमिकल कंपनीच्या बॉयलरमध्ये स्फोट झाला आहे. बोईसर अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अग्निशमन दल घटनास्थळी हजर असून आग विझवण्याचे आणि आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक तपासात स्फोटाचे कारण समजू शकले नाही. बॉयलरमध्ये काही केमिकलची गळती झाल्याने आग लागल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra | Fire broke out in a chemical company due to a boiler explosion in the Boisar MIDC area of Palghar district. Fire personnel have reached the spot and the dousing operation has started. Several people feared trapped. Further details awaited: Boisar Fire Brigade

— ANI (@ANI) October 26, 2022