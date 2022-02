Chhatrapati Shivaji Maharaj statue unveiled in Aurangabad : शिवजयंतीच्या निमित्ताने औरंगाबादमधील क्रांती चौकात स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे थाटात अनावरण करण्यात आले. शिवजयंतीच्या आदल्या दिवशी संपूर्ण औरंगाबाद शहर या अनावरण कार्यक्रमाणुळे भगवं झालं होतं. गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवप्रेमी ज्याच्या प्रतिक्षेत त्या क्रांती चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 52 फूटी अश्वारूढ पुतळ्याचं शिवघोषात भव्य अनावरण करण्यात आले. शिवाजी महाराजांचे हे शिल्म (India’s Largest Statue Of Chhatrapati Shivaji Maharaj unveiled in Aurangabad) देशातील सर्वाधिक उंचीचे आहे.Also Read - Shivaji Jayanti 2022: ...तर हिंदी नव्हे इराणची भाषा आपली राष्ट्रभाषा असती... जाणून घ्या रंजक माहिती

शुक्रवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्या हस्ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून उदघाटन झाले. पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे आणि सुभाष देसाई प्रत्यक्ष उ्घटनाला उपस्थित होते. शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा सध्या देशातील सगळ्यात मोठा पुतळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पुतळ्याची उंची 21 फूट आणि वजन 7 टन आहे. पुतळ्याच्या चौथऱ्याची उंची 31 फूट आहे. त्यामुळे पुतळ्याची एकूण उंची 52 फूट आहे.

पुण्यातील प्रसिद्ध शिल्पकार दीपक थोपटे यांनी हा शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य अश्वारूढ पुतळा बनवला आहे. क्रांती चौकात उभारलेला हा शिवाजी महाराजांचा पुतळा पाहण्यासाठी आणि या ऐतिहासिक क्षणांचे साक्षिदार होण्यासाठी केवळ औरंगाबादकरच नाही तर आसपासच्या भागातूनही अनेक शिवप्रेमी क्रांती चौकात दाखल झाले होते. पुतळ्याच्या अनावरणप्रसंगी जय भवानी जय शिवाजी घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.