रायगड (Raigad ) : नागरिकांनी काळजी करू नये, सरकार सर्व मदत करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी दुर्घटनाग्रस्त तळीयेच्या (Taliye village) ग्रामस्तांना दिलं आहे. महाडमधील (Mahad) तळीये येथे जोरदार पासवामुळे दरड कोसळून (land slide) अख्ख गाव ढिगाऱ्याखाली दबल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत आतापर्यंत 44 जणांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर आणखी 50 हून अधिक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (Chief Minister Uddhav Thackeray visited Taliye village)Also Read - तळीये दुर्घटना! आतापर्यंत 44 जणांचे मृतदेह काढले बाहेर, अनेक जण ढीगाऱ्याखाली अडकले

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दुर्घटनाग्रस्त तळीये गावाला भेट (Chief Minister Uddhav Thackeray visited Taliye village) देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना भेटून त्यांचे सांत्वन केले आणि त्यांना धीर दिला. दुख्ख: मोठं आहे, यातून सावरण्याचा प्रयत्न करा, बाकी काळजी सरकार घेईल, असं यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले. नागरिकांनी काळजी करू नये, सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, असं अश्वासन देखील यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. Also Read - दु:खाची दरड! कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा कहर , दरड कोसळून 61 जणांचा मृत्यू

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray visits Taliye village of Mahad, Raigad to review the flood-like situation following incessant rain in the area pic.twitter.com/wW2T0LzHPp

— ANI (@ANI) July 24, 2021