मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसाने (Heavy Rainfall) कोकणाला झोडपून काढले आहे. या पावसामुळे कोकणातील (Kokan) चिपळून (Chipalun) येथील नद्यांना पूर (Flood) आला हातो. पूराचे पाणी चिपळून शहरामध्ये घुसले होते त्यामुळे याठिकाणी मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त चिपळून शहराची आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 'नुकसानग्रस्तांना तात्काळ मदत केली जाईल. सरकार (Maharashtra Government) म्हणून जे काही करणे आवश्यक आहे ते आम्ही करू. मदत पुरवठा होताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येऊ देणार नाही. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.', असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

Maharashtra | CM Uddhav Thackeray visits flood-affected Chiplun, meets officials and local representatives to assess the extent of damage and ongoing relief operation pic.twitter.com/OO7f7d7d2D

