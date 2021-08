मुंबई: राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave Of Corona) ओसरत चालली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट (third Wave of Corona) येण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्ती केली आहे. अशामध्येच राज्याचे मख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला आमंत्रण देऊ नका, खबरदरी घ्या, असे आवाहन केले आहे. तसंच, राज्यात कोरोनाची (Corona Virus) लाट संपलेली नाही. पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत आपण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून संसर्ग एका मर्यादेच्या पलिकडे वाढू दिला नाही. यामध्ये ज्याप्रमाणे आपले डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स (Doctors, medical staff and frontline workers) यांचे यश आहे, तसंच आपण नागरिक म्हणून घेतलेली काळजी देखील महत्वाची आहे. यापुढे प्रत्येक पाऊल सावधपणे टाकणे गरजेचे असून, आपले सगळ्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.Also Read - Fake Covishield Vaccine: सावधान! भारतात कोविशिल्डच्या बनावट लसी सापडल्या, WHO कडून सतर्कतेचा इशारा

कोरोनविरोधीतील लढ्यात सर्वांचेच सहकार्य आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी परत एकदा सांगितलं आहे. फक्त अर्थचक्र सुरळीतपणे सुरु राहावे म्हणून आपण काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल केले आहेत. हे सर्वांनी विसरता कामा नये, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पण नियमांचा भंग करून राजकीय, सामाजिक, धार्मिक आणि इतर कार्यक्रम (Political, social, religious and other events) आयोजित करून सर्वसामान्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होईल, अशी काही जणांची वर्तणूक पाहता चिंता वाटते. आगामी सण आणि उत्सव पाहता आरोग्याच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही आणि कोविड योद्धा (Covid warrior) होता आले नाही तरी निदान कोविडदूत (Coviddoot) बनून तिसऱ्या लाटेला आमंत्रण देणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, 'कोरोनाविषयक नियमांचे पालन (rules of corona) न केल्याने, तसेच गर्दी जमा करणे, मास्क न लावणे यामुळे स्वत:च्याच नव्हे तर इतरांच्या आरोग्यालाही आपण धोका पोहचवत आहोत. कुणाच्याही आमिषाला किंवा चिथावणीला बळी न पडता स्वतःचा आणि इतरांच्या आरोग्याचा (Health) विचार करा. राज्यामध्ये ऑक्सिजनचे मर्यादित उत्पादन आहे. त्यामुळेच आपण निर्बंधाच्या बाबतीत ऑक्सिजनची (Oxygen) उपलब्धता हाच निकष लावला आहे. हे लक्षात घेऊन एक जबाबदार नागरिक म्हणून आमच्या प्रयत्नांना आपल्या सहकार्याची खूप आवश्यकता आहे.'