CNG Price Hike: सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीचा (Fuel Price Hike in India) भार आता जनतेला सोसेनासा झाला असताना मोदी सरकारने (Modi Sarkar) बुधवारी आणखी एक झटका दिला. पेट्रोल-डिझेलनंतर (Petrol- Diesel Price Hike Today) आता CNG च्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. मुंबईत प्रतिकिलो 7 रुपये तर पुण्यात 5 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर PNG च्या दरात पाच रुपयांनी वाढ झाली आहे.

IGL ने बुधवारी सीएनजीचे नवे दर जाहीर केले. देशाची राजधानी दिल्लीत CNG चा दर प्रतिकिलो 2 रुपये 50 पैशाने वाढून 66 रुपये 61 पैशांवर (CNG Price Hike Delhi) पोहचला आहे. तर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत CNG च्या दरात प्रतिकिलो 7 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने, (Mahanagar Gas Limited) नवे दर जाहीर केले. मुंबईतील CNG चा दर प्रतिकिलो 67 रुपये (CNG Price Hike Mumbai) झाला आहे. पुण्यात CNG च्या दरात (CNG Price Hike Pune) 5 रुपयांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलनंतर आता CNG मध्येही मोठी वाढ झाल्याने वाहनधारकांना महागाईचा मोठा झटका बसला आहे.

जगणे कठीण झाले…

पाईप कुकिंग गॅसच्या (PNG) दरात पाच रुपयांनी वाढ झाली आहे. PNG 41 रुपये प्रति किलो झाला आहे. त्यामुळे जगणे महागले, अशी प्रतिक्रिया उमटली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने यापूर्वी वॅट कमी केला होता. त्यामुळे सीएनजीचे दर आटोक्यात होते. परंतु आता महानगर गॅस लिमिटेडने दर वाढवल्यामुळे मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागली आहे. गॅसच्या दरामध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्यामुळे आम्ही दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महानगर गॅस लिमिडेटने काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.