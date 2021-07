मुंबई : कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave Of Corona) ओसरत चालली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना रुग्णांची (Corona patient) संख्या वाढत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सर्वात जास्त फटका मुंबईला बसला. अशामध्ये आता कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासर्व गोष्टी लक्षात घेऊन कोरोनाला आळा घालण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेकडून लसीकरण (Vaccination) मोहिमेवर भर दिला जात आहे. याच दरम्यान मुंबई महापालिकेने (BMC) लसीकरणाबाबत आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्येष्ठ आणि घराबाहेर पडून लस (Corona Vaccine) घेऊ न शकणाऱ्या नागरिकांना मुंबई महानगर पालिका घरी जाऊन लस (senior citizen vaccine at home) देणार आहे. पालिकेच्या या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: अनिल देशमुखांना पुन्हा ईडीचा समन्स, त्यांच्या मुलाचीही होणार चौकशी

वयोवृध्द नागरिकांना रांगेत उभं राहून लस घेणं शक्य होत नाही. तसंच कोरोनाची भीती असल्यामुळे त्यांना घराबाहेर पडणं देखील कठीण आहे. अशामध्ये काही वयोवृद्ध असेही आहेत जे अंथरुणावरच झोपून आहेत. अशा नागरिकांना देखील कोरोनाची लस मिळाली पाहिजे. पण त्यांना लसीकरण केंद्रावर (Vaccination Center) जाऊन लस देणे शक्य नाही त्यामुळे पालिकेने त्यांच्यासाठी घरी जाऊन लस देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे (executive health officer of the municipality, Dr. Mangala Gomare ) यांनी सांगितले की, 'मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यासाठीचा आग्रह धरला जात आहे. यासाठी पालिकेने आरोग्य सेविकांच्या माध्यमातून 24 प्रभागांमध्ये सर्वेक्षण सुरु केले आहे. या सर्वेक्षणामार्फत नेमका आढावा घेतला जात आहे'

मुंबईमध्ये 16 जानेवारीपासून लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. पालिका आणि सरकारच्या 389 केंद्रांवर वेगाने लसीकरण मोहीम सुरु आहे. काही खासगी रुग्णालयातही (private Hospital) लसीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. 'मुंबईत 47 लाख नागरिकांचे लसीकरण बाकी आहे. आतापर्यंत 55 लाख 51 हजार 449 मुंबईकरांना पालिकेने पहिला डोस दिला आहे. तर यामध्ये 11 लाख 7 हजार 333 नागरिकांना दुसरा डोस देण्यात आला आहे.' अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.