मुंबई : मुंबईमध्ये कोरोनाचा (Mumbai Corona Update) वेग मंदावत चालला आहे. कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या देखील कमी होत चालली आहे. अशामध्ये कोरोनाची संभाव्य दुसरी लाट लक्षात घेता सरकारकडून (Maharashtra Government) लसीकरण मोहीम (Corona Vaccination) वेगाने राबवली जात आहे. मुंबईने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणामध्ये विक्रम केला आहे. या मोहिमेमध्ये 100 टक्के मुंबईकरांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस देण्याचे लक्ष्य मुंबई महानगर पालिकेने (BMC) पूर्ण केले आहे.Also Read - ST Worker Strike Update: 3000 एसटी कर्मचारी कामावर हजर, 20 ठिकाणी एसटी बस धावल्या!

13 नोव्हेंबर रोजी दुपारपर्यंत एकूण 92,39,902 नागरिकांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस (first dose of the corona vaccine ) घेतल्याचे कोविन अॅपवर (Covin App) नोंद झाली आहे. तर 59,83,452 मुंबईकारांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस (Second dose of the corona vaccine ) घेतले असल्याची नोंद झाली आहे. फक्त मुंबईकरच नाही तर मुंबई बाहेरील नागरिकांनी देखील याठिकाणी लस घेतली आहे. महत्वाचे म्हणजे फक्त 11 महिन्यामध्ये मुंबई महानगर पालिकेने पहिल्या डोसची शंभरी गाठली आहे. Also Read - Bomb Threat: मुंबई लोकल बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी, सर्व रेल्वे स्टेशनवरील सुरक्षेत वाढ

मुंबईमध्ये 16 जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यामध्ये आरोग्यसेवक, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली. त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने ज्येष्ठ नागरिक, 45 वर्षांवरील नागरिक, गर्भवती महिला, स्तनदा महिला, अंथरुणाला खिळलेले रुग्ण या सर्वांना लस देण्यात आली. या लसीकरण मोहिमेमध्ये पालिका (BMC Covid vaccination center) आणि सरकारी केंद्रांसोबतच (Government covid vaccination center) प्रायव्हेट हॉस्पिटलचे (Private Hospital) देखील मोठं योगदान आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: बिहारच्या गयामध्ये नक्षलवाद्यांचा हैदोस, एकाच कुटुंबातील चौघांची केली हत्या

ऐवढ्या मुंबईकरांनी घेतली लस –

– मुंबईत 18 वर्षांवरील एकूण 92,36,500 लाभार्थी आहेत.

– आतापर्यंत 92,39,902 मुंबईकरांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतला. (यामध्ये मुंबई बाहेरच्या नागरिकांचा समावेश)

– आतापर्यंत 59,83,452 मुंबईकरांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा दुसरा डोस घेतला.

– तर 32,53,048 मुंबईकरांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचा दुसरा डोस अजूनही घेतला नाही.