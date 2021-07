मुंबई : डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचा (Delta Plus Variant) वाढता धोका आणि कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण (Corona Vaccination) मोहीमेवर भर दिला. पण लसीकरण मोहीम (Vaccination) वेगाने राबवली जात असली तरी सुद्धा पुरेसा लसींचा (Corona vaccine) साठा नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्र बंद आहेत. अशामध्ये गुरुवारी पुरेसा लसींचा साठा नसल्यामुळे मुंबईतील लसीकरण केंद्र बंद होती. पण आता मुंबईचा लस तुटवड्याचा प्रश्न सुटला असून केंद्र सरकार लसींचा साठा देणार आहे. त्यामुळे शुक्रवार म्हणजे आजपासून मुंबईतील लसीकरण केंद्र पुन्हा सुरु होणार आहेत. Also Read - Breaking News Live Updates: माऊलींच्या प्रस्थान सोहळ्यापूर्वी नगराध्यक्षांसह 22 वारकरी कोरोना पॉझिटिव्ह

लसींचा पुरेसा साठा नसल्यामुळे गुरुवारी मुंबईतील शासकीय आणि महानगरपालिका केंद्रांवर लसीकरण (government and municipal vaccination centers) मोहीम बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र खासगी रुग्णालयात (Private Hospital) 32 हजार 74 नागरिकांना लस देण्यात आली. पण आता मुंबईचा लस तुटवड्याचा प्रश्न सुटला असून केंद्र सरकार (Central Government) मुंबईला सव्वा लाख लसींचा साठा देणार आहे. त्यामुळे आजपासून मुंबईतील शासकीय आणि महानगरपालिकांची लसीकरण केंद्र पुन्हा सुरु होणार आहेत. Also Read - Corona Vaccination: लसीच्या तुटवड्यामुळे मुंबईत आज लसीकरण बंद, मुंबई महापालिकेची माहिती

मुंबईमध्ये 16 जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली. आतापर्यंत 54 लाख 67 हजार 805 नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचे संकट पाहता महापालिकेने लसीकरणावर भर दिला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना लस मिळावी यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न सुरु आहेत. पण अशामध्ये केंद्राकडून येणारा लसींचा साठा संपल्यामुळे गुरुवारी लसीकरण केंद्र बंद ठेवण्यात आली होती. पण आता गुरुवारी मध्यरात्री केंद्राकडून सव्वालाख लसींचा साठा आल्यामुळे शुक्रवारी पुन्हा लसीकरण केंद्र सुरु होणार असून मुंबईकरांना लस मिळणार आहे, अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (Municipal Additional Commissioner) सुरेश काकाणी यांनी दिली Also Read - Breaking News Live Updates: मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली