मुंबई : क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात (Cruise Drugs Party) एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या ड्रग्ज पार्टीत (Drugs Party) सहभागी झालेल्या ज्या आठ जणांना एनसीबीने (NCB) अटक केली आहे. त्यांनी या पार्टीत ड्रग्ज कशापद्धतीने आणि कुठे कुठे लपवून आणले होते त्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे होऊ लागले आहेत. या पार्टीमध्ये सहभागी झालेल्या एका तरुणीने सॅनिटरी पॅडमधून (Sanitary pad) ड्रग्ज आणल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एएनआयने याबाबत ट्वीट (ANI Tweet) केले आहे. ही तरुणी मुनमुन धमेचाला (munmun dhamecha) असल्याचे म्हटले जात आहे.

One of the women accused in the drugs-on-cruise case had carried drugs to the ship off Mumbai coast by concealing it in a sanitary napkin: NCB

— ANI (@ANI) October 9, 2021