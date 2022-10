Cyclone Sitrang Update: सीतरंग चक्रीवादळाने बांगलादेशात धुमाकूळ घातला आहे. याठिकाणी आतापर्यंत 35 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रभावित भागातील हजारो लोकांना प्रशासनाने सुरक्षित स्थळी हलवले असून बरगुना, नरेल, सिराजगंजसह भोला बेट जिल्ह्यातील 35 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असल्याची माहिती एएफपीने आपत्ती मंत्रालयाच्या नियंत्रण कक्षाच्या प्रवक्त्याच्या हवाल्याने दिली आहे. दरम्यान सीतरंग चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर परिणाम होणार का असा प्रश्न आता अनेकांना पडला आहे. त्याबाबात हवामान विभागाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सीतरंग चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावर परिणाम होणार नसल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे.Also Read - Maharashtra Rain Update : मुंबईत आज आणि उद्या विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस, हवामान खात्याकडून यलो अलर्ट जारी!

चक्रीवादळ सितरंग पश्चिम बंगाल किनारपट्टी ओलांडून बारिसाल जवळ बांगलादेश किनारपट्टीवर धडकले आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मंगळवारी ही माहिती दिली. चक्रीवादळ सीतारंग भारतात कमकुवत झाले असले तरी अनेक राज्यांमध्ये सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील हवामान कार्यालयाने सोमवारी संध्याकाळी 85 किमी प्रतितास वेगाने वाऱ्याची नोंद केली होती. हा धोका मंगळवारी कमी झाल्याचे हवामान खात्याने सांगितले. Also Read - Maharashtra Rain Update : परतीच्या पावसामुळे बळीराजा संकटात, आजही कोकणसह पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाचा यलो अलर्ट!

#WATCH | West Bengal: Tides hit the coast of Bakkhali beach in South 24 Parganas, amid cyclone 'Sitrang' alert

We are alerting tourists and locals not to venture near the sea: Santu Das, civil defence pic.twitter.com/jcdj6rTPSo

