Devendra Fadnavis Tested Corona Positive: राज्यामध्ये पुन्हा कोरोनाने (Corona Virus) हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. कोरोना रुग्णांचा (Corona Patient) आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. कोरोनाची (Covid-19) वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता सरकार (Maharashtra Government) देखील सतर्क झाले आहे. सरकारकडून वारंवार नागरिकांना मास्कचा वापर करावा असे आवाहन केले जात आहे. आता राजकीय नेत्यांना देखील कोरोनाची लागण होऊ लागली आहे. अशामध्ये आता राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (BJP Leader Devendra Fadnavis) यांना देखील कोरोनाची लागण झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: ट्वीट करत याबद्दल माहिती दिली आहे. सध्या ते होमक्वारंटाईनमध्ये (home quarantine) आहेत.Also Read - Corona Update: कोरोनाने वाढवली मुंबईकरांची चिंता, रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढतेये, चौथ्या लाटेची शक्यता?

I have tested #COVID19 positive and in home isolation.

Taking medication & treatment as per the doctor’s advice.

Those who have come in contact with me are advised to get Covid tests done.

Take care everyone !

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 5, 2022