ED Action On Arjun Khotkar : महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) एकापाठोपाठ एक धक्के बसत आहेत. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंड पुकारत मोठा राजकीय भूकंप केला. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकार (Thackeray Government) पडण्याची चिन्ह आहे. या सगळ्या वातावरणामुळे राजकीय वातावरण तापले असताना आता शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीने (ED Action) मोठी कारवाई केलीय. अर्जुन खोतकर यांच्या साखर कारखान्याची (sugar factory) 200 एकर जमीन ईडीने जप्त केली आहे.Also Read - Eknath Shinde Video : मोठी बातमी! एकनाथ शिंदेचा नवा व्हिडिओ व्हायरल, म्हणाले - 'देशातील एक राजकीय पक्ष...'

मिळालेल्या माहितीनुसार, शिवसेना नेते अर्जुन खोतकर यांच्या जालन्यातील रामनगर साखर कारखान्यावर ईडीने कारवाई केली आहे. ईडीने या साखर कारखान्याची 200 एकर जमीन आणि यंत्रसामग्री जप्त केली आहे. जालना जिल्ह्यातील सावरगाव हडत येथील जालना सहकारी साखर कारखान्याची जमीन, कारखान्याची इमारत, प्लांट आणि कारखान्याची यंत्रसामग्री ईडीने जप्त केली आहे. Also Read - 'साहेब, तुमच्या यादीत ‘महाराष्ट्र हित’ चौथ्या क्रमांकावर...', एकनाथ शिंदेच्या ट्वीटवर Sumeet Raghvan ची प्रतिक्रिया

ED attaches Land, Building & Structure, residual Plant & Machinery of M/s Jalna Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. at Sawargaon Hadap, Taluka and Distt. Jalna Maharashtra under PMLA in a case related to illegal auction of Cooperative Sugar Mills by Maharashtra State Co-operative Bank.

— ED (@dir_ed) June 24, 2022