ED Notice To Sanjay Pandey : पोलिस दलातून (Police Force) 3 दिवसांपूर्वीच निवृत्त झालेल्या मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त (Former Mumbai Police Commissioner) संजय पांडे (Sanjay Pandey) अडचणीत आले आहेत. संजय पांडे यांना ईडी (ED) अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाने (Directorate of Enforcement) समन्स जारी केला आहे. समन्स जारी करत ईडीने त्यांना 5 जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. 30 जून रोजी मुंबई पोलिस (Mumbai Police) दलातून निवृत्त झालेल्या संजय पांडे यांना ईडीची नोटीस आल्यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.

संजय पांडेंना ईडीने नोटीस पाठवल्यामुळे चर्चा सुरु झाल्या आहेत. संजय पांडे यांना दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. संजय पांडे ज्यावेळी डीजी होते तेव्हा त्यांनी परमबीर सिंह यांना अनिल देशमुख यांच्याविरोधात माघार घेण्यासाठी दबाव निर्माण केला होता. तसेच एनएसई (NSE) सर्वर कंप्रमाइज केस प्रकरणात त्यांना समन्स बजावण्यात आले असल्याचे देखील सांगितले जात आहे.

चित्र रामकृष्णा प्रकरणात एक ऑडिट कंपनी तयार करण्यात आली होती. ही कंपनी संजय पांडे यांची होती. हे प्रकरण आणि परमबीर सिंह या दोन्ही प्रकरणी संजय पांडे यांना ईडीने समन्स जारी केला आहे. या प्रकणात संजय पांडे यांच्यावर कारवाई करु शकते, असे सांगितले जात आहे. संजय पांडे यांना समन्स जारी करत ईडीने 5 जुलै रोजी सकाळी साडे अकरा वाजता चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.