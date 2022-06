ED Summons Sanjay Raut : राज्यातील राजकीय (Maharashtra Politics) वातावरण दिवसेंदिवस तापत चालले आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे (Shivsena Leader Eknath Shinde) यांनी बंड पुकारात राज्यतील राजकारणात मोठा भूकंप केला. अशामध्ये एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देत ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्री (Maharashtra Ministers), शिवसेनेचे आमदार (Shivsena MLA) आणि काही अपक्ष आमदारांनी (Independent MLAs) गुवाहाटी गाठले. त्यामुळे शिवसेनेला मोठा हादरा बसला आहे. एकापाठोपाठ एक मंत्री आणि आमदार गुवाहाटी गाठत आहेत. एकनाथ शिंदे गटाला भाजपकडून (BJP) पाठिंबा मिळत आहे. या बंडखोर आमदारांमुळे ठाकरे सरकार पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अशामध्ये या शिंदे गटावर सातत्याने निशाणा साधणाऱ्या शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत (Shivsena MP Sanjay Raut) यांच्यामागे पुन्हा सक्तवसुली संचालनालय म्हणजे ईडी (ED) लागली आहे. ईडीने संजय राऊत यांना समन्स बजावत मंगळवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. अशामध्ये संजय राऊत यांनी सुद्धा ट्वीट (Sanjay Raut Tweet) करत खुलं आव्हान केले आहे.Also Read - Saamana Agralekh: राज्याच्या राजकीय संकटामागे भाजप, 50-50 कोटी देऊन बंडखोरांना विकत घेतले- शिवसेनेचा आरोप

संजय राऊत यांना ईडीने पत्राचाळ जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणी समन्स बजावले आहे. समन्स बजावत ईडीने संजय राऊत यांना 28 जूनला म्हणजेच मंगळवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. ईडीच्या या समन्समुळे संजय राऊत अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. अशामध्ये ईडीच्या या समन्सनंतर संजय राऊत यांनी ट्वीट करत 'मला अटक करा' असे खुले आवाहन दिले आहे त्यांनी हे ट्वीट विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना टॅग केले आहे. त्यांच्या या ट्वीटमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

ईडी समन्स बजावल्यानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरुन ट्वीट करत खुलं आवाहन केले आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘मला आताचा समजलं ईडीने मला समन्स पाठवले आहे. छान… महाराष्ट्रात मोठ्या घडामोडी सुरू आहेत. आम्ही सगळे बाळासाहेबांचे शिवसैनिक मोठ्या लढाईत उतरलो आहोत. मला रोखण्यासाठी हे कारस्थान सुरू आहे. माझी मान कापली तरी मी गुवाहाटीचा मार्ग स्विकारणार नाही. या… मला अटक करा! जय महाराष्ट्र!’ महत्वाचे म्हणजे संजय राऊत यांनी या ट्वीटमध्ये देवेंद्र फडणवीसांना टॅग केले आहे.

I just came to know that the ED has summoned me.

Good ! There are big political developments in Maharashtra. We, Balasaheb’s Shivsainiks are fighting a big battle. This is a conspiracy to stop me. Even if you behead me, I won’t take the Guwahati route.

Arrest me !

Jai Hind! pic.twitter.com/VeL6qMQYgr

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 27, 2022