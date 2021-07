मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध (Anil Deshmukh) अंमलबजावणी संचनालयानं (Enforcement Directorate) मोठी कारवाई केली आहे. अनिल देशमुख कुटुंबियांची सुमारे 4 कोटी 20 लाख रुपयांची मालमत्ता ED ने जप्त केली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी (money laundering) ED ने ही कारवाई केली आहेAlso Read - Danish Siddiqui: पुलित्झर पुरस्कार विजेते भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी यांची हत्या

मिळालेली माहिती अशी की, मुंबई आणि उरणमधील अनिल देशमुख यांच्या मालमत्ता ED कडून जप्त करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे जप्त केलेल्या मालमत्तेत वरळीतील फ्लॅटचा देखील समावेश आहे. या फ्लॅटची किंमत सुमारे 1 कोटी 54 लाख एवढी आहे. तर रायगड जिल्ह्यातील 2 कोटी 67 लाखांची जमीनही जप्त करण्यात आली आहे.

ED has attached immovable assets worth ₹4.20 Crore belonging to Anil Deshmukh and his family under PMLA in a corruption case.

