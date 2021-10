मुंबई : सव्वा कोटी रुपयांची वसुली केल्याचा आरोप असलेले (Extortion Case) मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त (Former Mumbai Police Commissioner) परमबीर सिंग (Param Bir Singh) सध्या कुठे आहेत असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात आरोप झाल्यापासून ते फरार आहेत. परमबीर सिंग रशियाला पळून गेले असल्याचे म्हटले जात आहे. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल (Petition filed in the court) करण्यात आली आहे. हे सर्व सुरु असताना मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने परमबीर सिंग यांना 12 ऑक्टोबर रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस दिली आहे. त्यांच्या मलबार हिल (Malbar hills) याठिकाणच्या निवासस्थानी पोलिसांनी ही नोटीस लावण्यात आली आहे.Also Read - Cruise Drugs Party: क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी एनसीबीने या बॉलिवूड निर्मात्याच्या घरावर आणि कार्यालयावर टाकला छापा!

सव्वा कोटी रुपयांची खंडणी वसुली प्रकरणातील एका गुन्ह्यात परमबीर सिंग यांची चौकशी करायची असल्याचे पोलिसांनी (Mumbai Police) सांगितले. पण परमबीर सिंग समन्स देऊन देखील चौकशीसाठी हजर राहत नाहीत. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी थेट त्यांच्या घरावरच नोटीस लावली आहे. दरम्यान, या नोटीसनंतर परमबीर सिंह दोन दिवसांमध्ये चौकशीसाठी पोलिसांसमोर हजर राहतील का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पण जर ते चौकशीसाठी हजर राहिले नाही तर त्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होऊ शकते अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे. अशामध्ये काही दिवसांपूर्वी ठाणे पोलिसांनी परमबीर सिंह यांना लूकआऊट (Look Out Circular) नोटीस जारी केली आहे.

परमबीर सिंग यांनी काही महिन्यांपूर्वी प्रकृतीच्या तक्रारीचे कारण देऊन रजा घेतली होती. मे ते ऑगस्ट या कालावधीत महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) त्यांच्याशी संपर्क देखील साधला. पण त्यांनी रजा वाढवून घेतली. 'माझी शस्त्रक्रिया झाली असून, मला डॉक्टरांनी (Doctor) आराम करण्याचा सल्ला दिला आहे.', असे त्यांनी सांगितले होते. ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यातही परमबीर सिंग यांनी प्रकृती अद्याप ठीक झाली नसल्याचे सांगत पुन्हा रजा वाढवून घेतली. परमबीर सिंग यांना 29 ऑगस्टला पुन्हा एकदा समन्स बजावण्यात आले. समन्स बजावून देखील ते चौकशीसाठी हजर झाले नाही. त्यानंतर त्यांचा संपर्क होऊ शकलेला नाही. आता सध्या ते नेमके कुठे आहेत असा सवाल उपेस्थित केला जात आहे.