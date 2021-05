मुंबई : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात (SSC, HSC Exams) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यासोबत दोन दिवसांत बैठक घेणार असून त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) यांनी दिली आहे. सीबीएसई (CBSE) बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात झालेल्या बैठकीनंतर वर्षा गायकवाड यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन परीक्षांसंदर्भात अंतिम निर्णय घेऊ, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. तसेच, सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी भेटीसाठी वेळ दिल्याचं देखील वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं. त्यामुळं येत्या काही दिवसांत या परीक्षांबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. Also Read - महाराष्ट्रात लॉकडाऊन वाढणार! काय म्हणाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जाणून घ्या ताजे अपडेट्स

कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षा रद्द (Maharashtra Board's 10th examination canceled) करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, बारावीच्या परीक्षा घेण्यात येईल असेही सांगण्यात आले होते. सीबीएसई बोर्डानं देखील दहावीच्या परीक्षा रद्द (CBSE board canceled 10TH examination) करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयांत (Supreme Courts) यासंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले. यानंतर विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यानंतर आज राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड (School Education Minister Varsha Gaikwad) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

In today's meet with CBSE, we discussed that providing safe environment for students is our priority. We will tell the SC that last year was unfortunate for students. 2nd #COVID19 wave is going on and an anticipated 3rd wave is yet to come: Maharashtra Edu Min Varsha Gaikwad pic.twitter.com/U7WaM9V4Zi

— ANI (@ANI) May 23, 2021