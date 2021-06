पुणे : पुण्यामध्ये सॅनिटायझर तयार करण्याच्या कंपनीला (sanitizer manufacturing company) भीषण आग लागली आहे. पुणे जिल्ह्यातल्या मुळशी तालुक्यातील पिरंगुट येथील एमआयडीसीमध्ये (Pirangut MIDC) ही घटना घडली आहे. एसव्हीएस अ‍ॅक्वा कंपनीला (SVS Aqua Company) आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास अचानक स्फोट होऊन भीषण आग लागली. या आगीमध्ये 17 जणांचा होरपळून मृत्यू झाला. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी (Fire Brigade) घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवले. Also Read - उल्हासनगरमध्ये इमारतीचा स्लॅब कोसळून 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

कंपनीला आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशम दलाचे कर्मचारी (Fire Brigade Employee) आणि पोलिसांनी (Pune Police) घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाचे 5 बंब आणि रुग्णवाहिका (Ambulance) घटनास्थळी दाखल झाल्या होत्या. अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करत आगीवर नियंत्रण मिळवले. या आगीमध्ये 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर 20 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे.

The fire broke out during plastic packing, smoke was so much that female workers could not find an escape. We have recovered 17 bodies – 15 women and 2 men. Cooling and search operation is underway: Devendra Potphode, Chief Fire Officer, PMRDA Pune pic.twitter.com/3wFx9rRcwx

— ANI (@ANI) June 7, 2021