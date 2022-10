Firing in Mumbai: कांदिवलीमध्ये (kandivali) गोळीबार झाला आहे. येथे दुचाकीवरुन आलेल्या 2 जणांनी 4 राऊंड फायरिंग (Firing) केली आहे. या फायरिंगमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. तर तीन जण जखमी झाले आहे. जखमींवर जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहे. दरम्यान जुन्या वादातून हा प्रकार घडल्याचे उघड झाले आहे. दहीहंडीच्या (Dahi handi) वेळी वाद झाला होता, त्यामधूनच हा गोळीबार (Firing in Mumbai) करण्यात आला. रात्री 12 वाजून 15 मिनिटांनी ही घटना घडल्याची माहिती आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.Also Read - Maharashtra Rain Updates: राज्यात पुढचे चार दिवस पावसाचा अंदाज, आज कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात 'यलो अलर्ट'

शुक्रवारी रात्री 12 वाजून 15 मिनिटांनी ही घटना घडली. यावेळी दोन तरुण दुचाकीवरुन आले आणि त्यांनी बेछूट गोळीबार करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. अंकित यादव असे या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमध्ये तीन जण जखमी झाले आहेत. अंदर्गत वादातून हा प्रकार घडला आहे. दहीहंडीच्या वेळी या दोन गटांमध्ये वाद झाला होता. याच वादातून हा प्रकार घडल्याचे बोलले जात आहे. Also Read - Shehnaaz Gill Photos: शहनाज गिलचा 'बार्बी' लूक पाहिलात का? फोटो पाहून पडाल प्रेमात

Maharashtra | At around 12:15 am, we got information that two people on a bike opened fire on some people in Mumbai’s Kandivali police station area. One person died in the accident and 3 others were injured. Further investigation underway: Vishal Thakur, DCP Zone-11 pic.twitter.com/TmfmkCuDG9

— ANI (@ANI) October 1, 2022