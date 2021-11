मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष न्यायालयाने देशमुख यांना मनी लॉण्ड्रींगप्रकरणी (money laundering case) यांना 4 दिवस म्हणजे 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडी (ED) कोठडी सुनावली आहे. सोमवारी 13 तासांहून अधिक काळ चौकशी केल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने रात्री उशिरा अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. (Former Home Minister Anil Deshmukh has been remanded in ED custody for 4 days in a money laundering case)Also Read - Breaking News Live Updates: गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, चंद्रकांत पाटलांचा नवाब मलिकांना इशारा

उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आलं तेव्हा ईडीतर्फे आरोपी नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं. तसंच अनिल देशमुख यांना उच्च रक्त दाबाचा त्रास आहे, तसंच ह्दयविकाराचा त्रास आहे, त्यामुळे त्यांना कस्टडी देऊ नये असा युक्तीवाद अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनी केला. परंतु ईडीने विविध तपास करण्यासाठी कोठडी वाढवून मागवली होती. यावर अनिल देशमुख यांच्या वकिलांनीही युक्तीवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने देशमुख यांना 6 नोव्हेंबरपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे. Also Read - Nora Fatehi ला संबोधलं जातं भारताची Kim Kardashian; तिची फिगर उडवते चांगल्या चांगल्यांची झोप!

Mumbai: Special PMLA court sends former Maharashtra Minister Anil Deshmukh to ED custody till November 6 in connection with extortion and money laundering case pic.twitter.com/F0EFJehJ8W — ANI (@ANI) November 2, 2021

Also Read - Antilia Case: परमबीर सिंह गेले कुठे? अटकेच्या भीतीनं देश सोडून विदेशात गेल्याचा संशय

मनी लाँड्रिंग प्रकरण महाराष्ट्र पोलीस आस्थापनातील एका कथित खंडणी टोळीशी अनिल देशमुखांना यांचा संबंधत असून त्यांना लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) अटक करण्यात आली असल्याचे ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. देशमुख यांनी चौकशीदरम्यान प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे टाळले, असा दावाही त्यांनी केला. 6 नोव्हेंबरनंतर अनिल देशमुख यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे.

दरम्यान, अनिल देशमुखांनी कोठडीत घरचे अन्न आणि औषधे मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाला मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तसेच ईडीकडून चौकशीदरम्यान अनिल देशमुखांच्या वकिलाला हजर राहण्याची परवानगीही न्यायालयाने दिली आहे.