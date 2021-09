मुंबई : गणेशोत्सव (Ganeshotsav 2021) म्हटले की कोकण आलेच. कारण गणेशोत्सवाची (Ganpati Festival) खरी मजा कोकणात असते. कामानिमित्त शहरांमध्ये राहणारे चाकरमानी गणेशोत्सवाला आपल्या गावाकडे जातात. या गणेशभक्तांना आपल्या गावी जाता यावे यासाठी रेल्वे प्रशासन सदैव तत्पर असते. दरवर्षी गणेशभक्तांसाठी विशेष गाड्यांची (Ganpati Special Train) सोय केली जाते. यावर्षी देखील गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची गैरसोय होऊ नयेत म्हणून रेल्वे प्रशासनाकडून 261 गणपती विशेष गाड्या चालविण्यात येत आहेत. गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी 59 गाड्या वाढविण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून (railway administration) देण्यात आली आहे. ऐवढंच नाही तर गणेशभक्तांची गर्दी लक्षात घेता रेल्वे प्रशासन आणखी विशेष गाड्या सोडण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व गाड्या 20 सप्टेंबरपर्यंत धावणार आहेत.Also Read - भाजप खासदार सुभाष भामरे यांची प्रकृती गंभीर, मुंबईच्या हिंदुजा रुग्णालयात उपचार सुरु

गणेशोत्सव हा मराठी माणसासाठीचा सर्वात मोठा सण मानला जातो. या सणाची सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत असतात. 10 दिवस गणपती बाप्पाची मनोभावाने पुजा केली जाते. या गणेशोत्सवासाठी मुंबई (Mumbai), पुण्यावरुन (Pune) मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी कोकणात आपल्या गावाकडे जातात. कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या सोईसाठी दरवर्षी मध्य रेल्वे (Central Railway), पश्चिम रेल्वे (Western Railway) आणि कोकण रेल्वेकडून (Kokan Railway) गणपती स्पेशल गाड्या चालविण्यात येतात. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे कोकणात आपल्या गावाकडे जाता न आलेले चाकरमानी यावर्षी मोठ्या उत्साहात कोकणात जाण्यासाठी तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांचे आरक्षण हाऊ फुल्ल झाले आहे. अशामध्ये कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची (Third Wave of Corona) शक्यता लक्षात घेता प्रवाशांचा प्रवास गर्दीमुक्त करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात येत आहेत. याचनिमित्त रेल्वे प्रशासनाने 261 गणपती विशेष गाड्या वेगवेगळ्या ठिकाणावरुन चालवण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा 59 गाड्या वाढविण्यात आल्या आहेत. Also Read - Breaking News Live Updates: सिंधुदुर्गच्या चिपी विमानतळाचे आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार,गणपती विशेष गाड्यांमध्ये मध्य रेल्वे 201, पश्चिम रेल्वे 42, कोकण रेल्वेवरून 18 गाड्या चालवण्यात येत आहेत. या विशेष गाड्यांची सेवा ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरू झाली. 20 सप्टेंबर 2021 पर्यंत या गाड्या धावतील. तसेच, गर्दी कमी करण्यासाठी मुंबईहून येणाऱ्या अनेक गाड्यांमध्ये स्लीपर क्लासचे डबे वाढवले आहेत. या गाड्यांसाठी विशेष तिकिट भाडे आकारले जात आहेत. या विशेष गाडीतून फक्त कन्फर्म तिकिट असलेल्या प्रवाशांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. Also Read - Shilpa Shetty Ganpati Bappa: गणपती बाप्पा घेण्यासाठी एकटीच पोहोचली शिल्पा शेट्टी; यंदा गणेशोत्सवात सोबत नसणार पती राज कुंद्रा