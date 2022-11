Gokhale Bridge Updates : अंधेरीतील गोखले पूल आजपासून बंद, वाहतूक पोलिसांनी सांगितले पर्यायी 6 मार्ग!

Gokhale Bridge Updates : अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला (Andheri East And West) जोडणाऱ्या गोखले पुलाची (Gokhale Bridge) पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा पूल 7 नोव्हेंबर म्हणजे आजपासून वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. गोखले पूल हा वाहतुकीसाठी खूपच महत्वाचा आहे आणि त्यावरुन गाड्याची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत होते. पण आता हा पूल बंद झाल्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होणार आहे. यासर्व बाबी लक्षात घेऊन मुंबईच्या वाहतूक पोलिसांनी (Mumbai Traffic Police) दिलेल्या पर्यायी वाहतुकीसाठी सहा मार्गांची व्यवस्था केली आहे. याबाबत मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ट्वीट करत माहिती दिली आहे.

गोखले पूल अंधेरी पूर्व आणि दरम्यानच्या प्रमुख आणि उपनगरातील सर्वात जास्त रहदारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पूलापैकी एक महत्वाचा आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबई महापालिका आणि मुंबई पोलिसांनी या पुलाची पाहणी केली होती. मुंबई महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीने हा पूल वाहनांच्या वाहतुकीसाठी असुरक्षित असल्याचे सांगत लवकरात लवकर बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे या पुलाची आता पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. या पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी कमीत कमी दोन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे दोन वर्षे हा पूल सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे.

Gopal Krishna Gokhale Bridge, Andheri has been declared unsafe for public use by @mybmc

Hence, in view of public safety, it will be closed for vehicular & pedestrian traffic from 7th Nov, 2022 till further notice.

For alternate routes see below notification. pic.twitter.com/9sxVpkstA6

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) November 6, 2022