मुंबई : राज्यात मंगळवारी 31 ऑगस्टरोजी गोपाळकाला (Gopalkala) आहे. या निमित्ताने राज्यभरात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात दहिहंडी उत्सव (Dahihandi festival) साजरा करण्यात येतो. मात्र यंदाच्या दहिहंडी उत्सवावर राज्य सरकारकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत. दहिहंडी उत्सव साजरा करण्याबाबतच्या राज्य सरकारने मार्गदर्शनक सूचना (Guidelines for Dahihandi) जारी केल्या आहेत. यामध्ये दहिहंडी उत्सव प्रतिकात्मक स्वरुपात साजरा करावा, एकत्र येऊन गोविंदा गटांनी मनोरे उभे करून दहिहंडी उत्सव साजरा करू नये, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. (State Government issues guidelines for Dahihandi festival; Restrictions on building govindas Layers and Restrictions on gathering )

दहिहंडी उत्सवासाठी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहिहंडी उत्सव प्रतिकात्मक स्वरुपात साजरा करण्यात यावा. घरातच पूजा-आरती करून दहिहंडी उत्सव साधेपणाने साजरा करावा. सार्वजनिक पूजा किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजन करू नये. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रकारे दहिहंडी उत्सव एकत्रित साजरा करू नये. गर्दी टाळावी. दहिहंडीसाठी मानवी मनोरे उभारताना शरीराचा संपर्क येतो. त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो. कोरोनाच्या संसर्ग टाळण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी मानवी मनोरे रचू नये. दहिहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने रक्तदान शिबीरे, आरोग्य शिबीरे असे सामाजिक उपक्रम राबवावेत. दहिहंडी उत्सवात गर्दी झाल्यास कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे.

(Guidelines for Dahihandi 2021 : State Government issues guidelines for Dahihandi festival; Restrictions on building govindas Layers and Restrictions on gathering)