Hanuman Chalisa Row: मातोश्रीसमोर (Matoshree) हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पठण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर तुरुंगात गेलेल्या अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा (MP Navneet Rana) यांची अखेर भायखळा तुरुंगातून (Byculla jail) सुटका झाली आहे. नवनीत राणा आणि रवी राणा (MLA Ravi Rana) यांना मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष कोर्टाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. त्यानंतर गुरुवारी त्यांची सुटका झाली. तब्बल 12 दिवसांनंतर नवनीत राणा तुरुंगाबाहेर निघाल्या आहेत. पण प्रकृती ठिक नसल्यामुळे त्यांना लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

भायखळा तुरुंगाबाहेर पडल्यानंतर नवनीत राणा यांनी माध्यामांना प्रतिक्रिया देणे टाळले. त्यांनी फक्त हात जोडून नमस्कार केला. राणा दाम्पत्य मागच्या 12 दिवसांपासून तुरुंगात होते. त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबई सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांना बचाव पक्षाचा युक्तीवाद मान्य झाला. त्यानंतर त्यांनी विविध अटींसह राणा दाम्पत्याला जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारशी मोठा धक्का मानला जात आहे.

Matoshree-Hanuman Chalisa row | MP Navneet Rana gets released from Byculla Jail to be taken to Lilavati Hospital in Mumbai, for a medical check-up. pic.twitter.com/2lOfC1yNW9

— ANI (@ANI) May 5, 2022