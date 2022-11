Hat Man Killer In Mumbai : हॅटमॅन किलरच्या व्हिडिओमुळे मुंबईकरांमध्ये दहशत, पण मुंबई पोलिसांनी चर्चांना दिला पूर्णविराम!

Hat Man Killer In Mumbai : सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या एका व्हिडिओने (Viral Video) मुंबईकरांमध्ये (Mumbaikar) दहशत निर्माण केली आहे. सध्या सगळीकडे याच व्हिडिओची चर्चा सुरु आहे. मुंबईच्या रस्त्यावर सध्या एक हॅटमॅन किलर (Hat Man Killer) फिरत असून तो महिलांची हत्या करत असल्याचा दावा या व्हिडिओद्वारे केला जात आहे. कारमधून उतरुन बिल्डिंगच्या दिशेने जाणाऱ्या एका महिलेची हॅटमॅन चाकूने सपासप वार करुन निर्घृण हत्या करतो. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत ही घटना अंधेरी परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे. या व्हिडिओद्वारे मुंबईच्या रस्त्यावर हॅटमॅन किलर फिरत असून तो महिलांची हत्या करत असल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेची दखल आता मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) घेतली असून त्यांनी याबाबत स्पष्टिकरण देत चर्चांना फूलस्टॉप दिला आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या आणि मुंबईकरांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या व्हिडिओची मुंबई पोलिसांनी दखल घेतली आहे. मुंबईत अशाप्रकारची कोणतीही घटना घडली नाही. मुंबईत कोणत्याही महिलेची हॅटमॅनकडून हत्या झाली नसल्याचे मुंबई पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांनी सोशल मीडियावर महिलेच्या हत्येचा जो दावा केला जात आहे तो फेटाळून लावण्यात आला आहे. त्यामुळे जी अफवा परसरवली जात आहे ती खोटी असल्याचे समोर आले आहे.

Be safe Guys and aware from this type of men , don’t live lonely in deserted place #HatmanKillerInMumbai pic.twitter.com/G6cLiwmN3c

— Munendra Singh (@1Munendrasingh) November 11, 2022