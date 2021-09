मुंबई: मुंबईसह कोकण आणि मराठवाडा खान्देशातील काही भागात मुसळधार पावसानं थैमान घातलं असताना हवामान विभागानं (IMD) पुन्हा मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. मुंबईसह (Mumbai Rains) राज्यात पुढील 3 दिवस वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचं आहेत, (Heavy rains in Maharashtra) असा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं वर्तवला आहे. राज्यात 24 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर दरम्यान देखील सर्वत्र पावसाच्या सरी बरसणार आहेत, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या घटली मात्र, मृतांचा आकडा वाढला!

महाराष्ट्रात बहुतेक भागांत पुढील दोन-तीन दिवस पावसाची शक्यता आहे. हवामान विभागाकडून कोकण, मराठवाडा, विदर्भात काही भागात यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी करण्यात आला आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भातही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. कोकण विभागात मंगळवार, बुधवारी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. उत्तर महाराष्ट्रातही मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आला आहे. Also Read - Big Breaking: शिल्पा शेट्टीच्या पतीला मोठा दिलासा, राज कुंद्राला अखेर जामीन

Moderate spells of rain very likely to occur at isolated places in the districts of Thane,Pune,Nashik during next 3-4 hours.

कोकण विभागातील मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यांत आज, उद्या काही भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यांतही मुसळधार पाऊस होईल.

#Mumbai and #Thane and parts of Raigad, recd isolated heavy rain in last 24 hrs. Most of it came in early morning hrs from 4am as indicated in radar obs with some mod to intense clouds observed over city and around during the period

Scz 71.5mm

Now also cloudy sky towards suburbs pic.twitter.com/nUB5vPbxlQ

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) September 20, 2021