Hijab Controversy : कर्नाटकातील हिजाब प्रकरण (Hijab Controversy) सध्या संपूर्ण देशभर चर्चेचा विषय ठरत आहे. या प्रकरणाचे लोण देशभरात पसरले असतानाच मुंबईमध्ये एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हिजाब परिधान करुन लोकलने प्रवास (Mumbai Local) करणाऱ्या महिलेला लोकलमधील काही प्रवाश्यांनी बसून दिले नाही. या प्रकरणी महिलेचा पती डॉ. परवेझ मांडवीवाला (Dr. Parvez Mandviwala) यांनी याप्रकरणी आरोप केले आहेत. त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून त्यांच्यासोबत घडलेल्या प्रकाराची माहिती देत आरोप केले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर (Socail Media) याप्रकरणाची चर्चा होत असून डॉ. परवेझ यांचे ट्वीट व्हायरल होत आहे.

डॉ परवेझ मांडवीवाला यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरुन याप्रकरणी ट्वीट केले आहे. त्यांनी ट्वीटमध्ये असे लिहिले आहे की, 'माझ्या पत्नीला लोकल ट्रेनमध्ये बसण्यास नकार देण्यात आला कारण तिने हिजाब घातला होता. एका गृहस्थाने तिच्यासाठी आपली सीट रिकामी केली. पण माझी पत्नी आमच्या तान्ह्या मुलाला घेऊन प्रवास जात असतानाही इतर प्रवाशांनी तिच्या ऐवजी साडी नेसलेल्या काही महिलांना सीट घेण्याचा आग्रह केला. काही लोकांना ही घटना प्रत्यक्षात घडली यावर विश्वास ठेवणे कठीण जात असेल. लोकल ट्रेनमध्ये आज घडलेल्या घटनेचा मला आणि माझ्या पत्नीला मोठा धक्का बसला आहे. नागरिकांचे वर्तवणूक अत्यंत दुर्दैवी आणि किळसवाणे होते.' दरम्यान, सध्या सोशल मीडियावर डॉ. परवेझ मांडवीवाला यांचे हे ट्वीट खूप व्हायरल होत आहे. यावर अनेक नेटिझन्स वेगवेगळी प्रतिक्रिया देत आहेत. या प्रकाराची काही नेटिझन्सनी निंदा केली आहे. अशामध्ये मुंबई पोलिस आयुक्त संजय पांडेय (Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) यांनी सुद्धा याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे हा प्रकार निंदनीय असल्याचे त्यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे

My wife was denied a seat in a local train today because she was wearing a #Hijab. A gentleman vacated his seat for her, but other passengers insisted some sari-clad ladies take the seat instead, despite the fact that my wife was carrying our infant child. Where will this end?

— Dr Parvez Mandviwala (@DrParvezM) March 15, 2022