मुंबई : देशातील अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाने (Heavy Rainfall) अक्षरश: कहर केला आहे. दिल्लीमध्ये तर रेकॉर्ड ब्रेक पाऊस (Delhi Rain) झाला आहे. या पावसामुळे दिल्लीच्या अनेक भागांमध्ये पाणी साचले आणि जनजीवन विस्कळीत झाले. या पावसाचा फटका विमानसेवेला बसला. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (Indira Gandhi International Airport) काही भागांमध्ये पाणी साचले होते. ऐवढंच नाही तर विमातळावरील रनवेवर देखील पाणी साचले होते. त्यामुळे विमान वाहतूक ठप्प झाली होती. पार्किंग करण्यात आलेल्या विमानांचे टायर पाण्यामध्ये बुडाले होते. अशामध्ये हवामान खात्याने दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) आणि राजस्थानमध्ये (Rajasthan) मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: देशातील कोरोना रुग्णांपैकी 88 टक्के रुग्ण फक्त महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये

WEATHER INFO- Nowcast warning issued at 0100 Hrs IST dated 12/09/2021 : Moderate to intense spells of rain very likely to occur at isolated places in the districts of Raigad,Pune,Beed,Parbhani,Hingoli during next 3-4 hours. -IMD MUMBAI

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) September 11, 2021