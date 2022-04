IMD Alert: राज्यावर पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाचे (Unseasonal Rain) सावट आहे. हवामान खात्याने (IMD Alert) राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस (Rainfall) पडण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशामध्ये आता पुन्हा हवामान खात्याने (Weather Department) पावसाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे बळीराजा पुन्हा एकदा संकटात आला आहे.Also Read - Maharashtra News: मोठी बातमी! ठाकरे सरकारच्या 18 मंत्र्यांनी कोरोनावर उपचार घेत कोट्यवधीचे बिल सरकारी तिजोरीतून भरले

भारतीय हवामान खात्याने पालघर (Palghar), नाशिक (Nashik), धुळे (Dhule) आणि नंदुरबार (Nandurbar) या जिल्ह्यांमध्ये पुढच्या तीन ते चार तासांमध्ये पाऊस पडण्याचा इशारा दिला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये वादळ आणि विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. तसंच या जिल्ह्यातील नागरिकांनी आणि शेतकऱ्यांनी काळजी घेण्याचे आवाहन हवामान खात्याने केले आहे. भारतीय हवामान खात्याने ट्वीट करत याबद्दल माहिती दिली आहे. Also Read - Petrol Diesel Price Today: मुंबई-पुण्यात वाढले की घटले पेट्रोल-डिझेलचे दर, जाणून घ्या का आहेत महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरातील आजचे इंधनाचे दर

Nowcast warning at 0700Hrs 21/04: Thunderstorrms with lightning & light to moderate spells of rain with gusty winds reaching 30-40 kmph very likely to occur at isol places in districts of Palghar,Nasik,Dhule,Nandurbar next 3-4hrs. Take precautions while moving out. -IMD MUMBAI pic.twitter.com/Dks9Ky2eka

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) April 21, 2022