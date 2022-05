Mumbai News : मुंबई वाहतूक पोलिसांनी ( Mumbai Traffic Police ) वाहतुकीच्या नियमांसंदर्भात (Traffic Rule ) मुंबईकरांना नवा फर्मान काढला आहे. मुंबईत यापुढं दुचाकी चालवताना विशेष काळजी घेत नियम पाळावा लागणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी काढलेल्या आदेशानुसार, आता दुचाकीवर मागे बसलेल्या व्यक्तीला देखील हेल्मेट सक्तीचे करण्यात आले आहे. याबाबत मुंबई वाहतूक शाखेने तसे आदेश काढत मुंबईकरांना 15 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.Also Read - Mumbai Water Cut : मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! आजपासून चार दिवस पाणी कपात, जाणून घ्या कोणकोणत्या भागात असेल समस्या

वाहतूक शाखेने आदेशात म्हटले आहे की, अनेक दुचाकीधारक हे मुंबईत दुचाकी चालवताना नियम न पाळत विना हेल्मेट दुचाकी चालवतात. दुचाकी चालवणाराच नाही तर त्याच्या मागे बसलेली व्यक्ती देखील हेल्मेटचा वापर करत नाही. विना हेल्मेट दुचाकी चालवणे कायद्याने गुन्हा असून कायद्यानुसार 500 रुपये दंड तसेच वाहतूक परवाना तीन महिन्यासाठी निलंबित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार आता दुचाकी धारकांना नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. नियमानुसार दुचाकी चालविणारा तसेच त्याचा मागे बसणाऱ्या पिलियन रायडरला देखील हेल्मेट सक्तीचे करण्यात आले आहे. Also Read - Accident On Mumbai-Goa Highway: मुंबई -गोवा महामार्गावर भीषण अपघात! दुभाजकावर आदळली कार, 2 ठार, 2 जखमी

A master tip from the past!

We absolutely agree with @sachin_rt, Mumbaikars please wear helmet when pillion riding as well.#WearAHelmet #PillionAsWell pic.twitter.com/noBFneFNB4

— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) May 25, 2022