Income Tax Rain in Mumbai: राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना मनी लॉन्डिरग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीने (ED) अटक केली आहे. तर दुसरीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी शिवसेनेकडे आपला मोर्चा वळवल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेचे उपनेते आणि मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्ष आणि यशवंत जाधव (BMC Standing Committee Chairman Yeshwant Jadhav) यांच्या घरी प्राप्तीकर विभागाने (Income Tax) शुक्रवारी सकाळी छापा टाकला. BMC निवडणुकीच्या तोंडावर आली असतानी ही कारवाई झाल्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

मिळालेली माहिती अशी, की प्राप्तकर विभागाचे पथक इनोव्हा गाड्यांमधून शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांच्या घरी दाखल झाले. सीआयएसएफचे पथकाने (CISF Team) जाधव यांच्या घरासमोर तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

A team of Enforcement Directorate (ED) arrives at the residence of Shiv Sena leader Yashwant Jadhav in Mumbai. Details awaited.

