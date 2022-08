India Beat Pakistan : आशिया कपमध्ये (Asia Cup 2022) टीम इंडियाने पाकिस्तानला धूळ चारून दणदणीत विजय मिळवला. हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार आणि रवींद्र जडेजा टीम इंडियाच्या या विजयाचे शिल्पकार ठरले. या विजयाचा भारतभरात जल्लोष होत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar Video) यांचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. शरद पवार देखील टीम इंडियाच्या विजयाचा जल्लोष करताना व्हिडीओत दिसत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी खास कॅप्शनसह शरद पवारांचा व्हिडीओ सामना संपल्यानंतर शेअर केला आहे.Also Read - IND vs PAK: हाय होल्टेज सामन्यात टीम इंडियाचा पाकिस्तानवर रोमांचक विजय, 'हे' ठरले विजयाचे शिल्पकार

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पक्षाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे वडील शरद पवार यांचा एक व्हिडीओ ट्वीट केला आहे. शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीय टीव्हीसमोरील डायनिंग टेबलवर बसून भारतविरुद्ध पाक सामन्याचा आनंद घेताना दिसत आहेत. भारताला विजयासाठी तीन चेंडूत सहा धावांची गरज होती. तेव्हा हार्दिक पांड्याने षटकार ठोकून विजय मिळवून दिला. तो क्षण पाहून शरद पवारांनी दोन्ही हात उंचावून जल्लोष साजरा केला. Also Read - National Sport Day 2022: आज आहे राष्ट्रीय क्रीडा दिन, जाणून घ्या काय आहे इतिहास

‘भारतीय क्रिकेट सांघाचे आभार त्यांनी भारतासाठी हा रविवार एकदम आनंददायी केला त्याबद्दल’ असं कॅप्शन देऊन खासदार सुप्रिया यांनी शरद पवारांचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. Also Read - Koo India Sacked: भारतातही आर्थिक मंदीचे सावट? 'या' कंपनीने मागितले आपल्या कर्मचाऱ्यांचे राजीनामे

Thank you Indian Cricket Team for making it a Happy Sunday for India! 🏏 pic.twitter.com/pDWWWKcd6n

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 28, 2022