Indian Coast Guard : रायगडमधील (Raigad) मुरुड समुद्रात भरकटलेल्या गुजरातमधील जहाजाची घटना ताजी असताना अशीच आणखी एक घटना घडली. अलिबाग (Alibaug) येथील नवगावच्या खडकात फिलिपाइन्स देशाची बोट अचानक बंद पडली. रात्रीपासून ही बोट समुद्रात अडकली होती. या बोटीमध्ये पाच जण होते. भारतीय तटरक्षक दलाकडून (Indian Coast Guard) बोटीमध्ये अडकलेल्या या सर्वांची सुखरुप सुटका करण्यात आली आहे. त्यांच्या रेस्क्यू ऑपरेशनचा व्हिडिओ (rescue operation video) सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, समुद्रातील वादळी वाऱ्यात बोटीच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला होता. त्याचवेळी ही बोट खडकाला आदळली आणि बोटीला छिद्र पडले. छिद्र पडल्यामुळे बोटमध्ये पाणी शिरु लागले. यावेळी या बोटीतील कर्मचाऱ्यांनी बचावासाठी नेव्ही, कोस्ट गार्डला संदेश पाठवला. माहिती मिळताच नेव्ही आणि कोस्ट गार्डच्या जवानांनी तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशसाठी धाव घेतली.

Braving the rough seas and strong wind, @IndiaCoastGuard ship Agrim and #ICG helicopter in a joint operation rescued 05 crew (including foreigners) from a distressed #Switzerland flag yacht #Poorima at #Mandwa off #Alibaug today. All Crew safe and healthy. pic.twitter.com/qbjPXpZS40

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) August 12, 2022