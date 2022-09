Indian Coast Guard : रत्नागिरीच्या (Ratnagiri) समुद्रात बुडू लागलेल्या जहाजातील 19 जणांची सुखरुप सुटका करण्यात आली आहे. कोस्ट गार्डने (Indian Coast Guard ) रेस्क्यू ऑपरेशन करत या सर्वांचे प्राण वाचवले आहे. रत्नागिरीपासून 40 किलोमीटर दूर हे जहाज भर समुद्रात बुडू लागले. याची माहिती कोस्ट गार्डला मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत रेस्कू ऑपरेशन (Rescue operation) करत सर्वांचे प्राण वाचवले. या रेस्क्यू ऑपरेशनचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे.Also Read - Mumbai Rains Memes: मुंबईत मुसळधार पाऊस, ट्राफिक जाममुळे मुंबईकर हैराण, सोशल मीडियावर मीम्सचा पूर!

मिळालेल्या माहितीनुसार, युएईवरुन मँगलोरला जाणारे हे जहाज शुक्रवारी समुद्रात अडकले. रत्नागिरीत मुसधार पाऊस होता तसंच खराब हवामानामुळे समुद्रात वादळाची परिस्थीती निर्माण झाली होती. अशामध्ये या जहाजात पाणी भरु लागले आणि हे जहाज समुद्रात बुडायला लागले. या जहाजामधून 19 जण प्रवास करत होते. यामध्ये 18 भारतीय नागरिक आणि एक परदेशी नागरिकही होता. जहाज बुडू लागल्यामुळे या सर्वांचा जीव धोक्यात आला होता. जहाज नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे लक्षात येताच कॅप्टनने लगेचच डिसट्रेस कॉल करून कोस्ट गार्डला याची माहिती दिली.

#WATCH | Indian Coast Guard today rescued 19 lives incl 18 Indians and 1 Ethiopian Master from Motor Tanker Parth, a Gabon-flagged vessel. The Vessel reported flooding around 41 miles west of Ratnagiri coast. The vessel was on passage to New Mangalore from Khor Fakkan, UAE: ICG pic.twitter.com/xUYwvJ8rEu

— ANI (@ANI) September 16, 2022