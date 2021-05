पुणे : भारतीयांवर अन्याय करून कोरोना प्रतिबंधक लस (Corona vaccine) परदेशात निर्यात केली नाही, असे स्पष्टीकरण सीरम इन्स्टिट्यूटऑफ इंडियाचे (Serum Institute pune) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अदर पूनावाला (Adar Poonawalla) यांनी दिले आहे. Also Read - LIVE: कोरोना लसींचा तुडवडा, काँग्रेस आक्रमक; मुंबईसह उपनगरात नरेंद्र मोदींविरुद्ध पोस्टरबाजी

सीरम इन्स्टिट्यूटकडून मंगळवारी प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रकात अदर पूनावाला यांनी स्पष्ट केलं की, कोरोना लसीचे उत्पादन, निर्यात आणि भारतातील लसीकरणाबाबत (vaccination in india) देशात शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेला देश आहे. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे लसीकरण दोन-तीन महिन्यात पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी (two-three years to complete vaccination in the india) लागेल. लस निर्यातीबाबत सुरू असलेल्या सर्व चर्चा निराधार असल्याचं देखील अदर पूनावाला यांनी म्हटलं आहे.

देशात लसींचा तुटवडा (Shortage of cororna vaccines in india) निर्माण झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असताना सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला (Serum Institute Chief Executive Officer Adar Poonawala) यांनी देशातील लोकांवर अन्याय करून लसींची निर्यात केली नसल्याचे स्पष्ट केले. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लॉकडाऊनसोबतच लसीकरण अभियान देखील वेगाने सुरू आहे. देशात सध्या 18 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येत आहे. देशातील सीरमची कोविशिल्ड (Covishield) आणि भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन (covaxin) या लसींच्या माध्यमातून लसीकरण सुरू आहे. दरम्यान, रशियाची स्पुतनिक व्ही (Sputnik V.) लस देखील भारतात दाखल झाली असून तिच्या आपतकालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. काही ठिकाणी या लसीचा वापर देखील सुरू करण्यात आहे. या दरम्यान देशातील लसींच्या तुटवड्यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते. सुरुवातीच्या काळात केलेल्या लसींच्या निर्यातीवर देखील टीका होत आहे. यानंतर अदर पुनावाला (Adar Poonawala Explanation) यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले आहे.

We're amongst 2 most populous countries in the world, a vaccination drive for such large population can't be completed within 2-3 months, as several factors & challenges are involved. It'd take 2-3 yrs for entire world population to get fully vaccinated: Serum Institute of India pic.twitter.com/Hg9AM6SYPn — ANI (@ANI) May 18, 2021

अदर पुनावाला यांनी सांगितले की, जानेवारी 2021 मध्ये आपल्याकडे लसींचा पुरेसा साठा होता. आपले लसीकरण अभियान देखील सुरू झाले होते. मात्र, नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत घट झाली होती. त्यामुळे देशातील आरोग्य तज्ञांसह अनेकांनी हा साथरोग अटोक्यात आला, असा समज करून घेतला होता. त्याच वेळी जगातील अनेक देश कोरोनाच्या गंभीर संकटात होते. आणि त्यांना मदतीची गरज होती. आपल्या सरकारने त्यावेळी इतर देशांची मदत करण्याचा सर्वोतोपरी प्रयत्न केला. सहकार्याची ही भावना 2020 च्या सुरुवातीच्या काळात अनेक देशांमध्ये दिसून आली होती, असेही पुनावाला म्हणाले. (It will take a period of two-three years for complete vaccination in the india; Adar Punawala)

पुढे ते म्हणाले की, जागतिक स्तरावर कोरोनाचा खात्मा करण्यासाठी कोव्हॅक्सिन गटातील देशांना लस पुरवठा करणे देखील आपले कर्तव्य होते. कोरोना महासाथ हे जागतिक संकट असल्याने सर्व देश सुरक्षित होईपर्यंत भारत सुरक्षित असणे शक्य नाही. मात्र, भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता लसीकरण मोहीम दोन ते तीन महिन्यात पूर्ण होणे शक्य नाही. किमान दोन ते तीन वर्षे ते चालणार हे स्पष्ट आहे. अमेरिके नंतर तब्बल दोन महिन्यांनी भारतात कोरोना लशीच्या आपत्कालीन वापराची परवानगी आम्हाला मिळाली. तरीही लशींच्या 20 कोटी मात्रा आम्ही प्राधान्याने भारताला दिल्या आहेत. मात्र, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया भारताच्या प्राथमिकतेला प्राधान्य देते. लसींचे उत्पादन वाढवण्यात येत असून या वर्षाच्या शेवटपर्यंत कोव्हॅक्सिन गटातील आणि इतर देशांना लस पुरवठा होईल अशी, अदर पुनावाला यांनी व्यक्त केली.