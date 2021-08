मुंबई : कोरोनामुळे (Corona Virus) देशामध्ये परिस्थिती गंभीर आहे. अनेक ठिकाणी अजूनही लॉकडाऊनसारखे (Lockdown) कडक निर्बंध आहेत. कोरोनामुळे (Covid-19) शिक्षण क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा, कॉलेज बंद (School And College) आहेत. कोरोनाची परिस्थिती पाहता सरकारने (Maharastra Government) दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या होत्या. दहावी आणि बारवीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल (10th and 12th Result) देखील जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीची चिंता लागली आहे. चांगले कॉलेज मिळावे यासाठी विद्यार्थ्यांकडून प्रयत्न केला जातो. अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा (11th Admission CET) घेण्यात येणार आहे. मात्र बारावीनंतर प्रवेशासाठी (12th College Admision) वेगवेगळ्या शाखांमध्ये प्रवेश सुरु होणार आहे. अशामध्ये कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी महत्वाच्या कागदपत्रांची (Important Documents) गरज असते. हे कागदपत्रं नेमकी कोणती आहेत त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत…Also Read - सावधान! ऑगस्टमध्येच येणार कोरोनाची तिसरी लाट, दिवसाला एक लाखांहून अधिक रुग्ण आढळण्याची शक्यता

बारावी प्रवेशासाठी लागणारी महत्वाची कागदपत्रं –

बारावीची ओरिजनल मार्कशीट (12th class Marksheet) Also Read - Breaking News Live Updates: टोक्यो अलिम्पिकमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाची उपांत्य फेरीत धडक

बारावी उत्तीर्ण झाल्याचं सर्टिफिकेट (12th class passing certificate) Also Read - Maharashtra HSC Result 2021: 12वीचा निकाल 2 ऑगस्टला जाहीर होण्याची शक्यता, निकालाकडे लागले विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष!

लिव्हिंग सर्टिफिकेट (School Leaving certificate)

कॅरेक्टर सर्टिफिकेट (Character Certificate issued by school)

दहावीची मार्कशीट (10th Class marksheet)

घरच्या पत्त्याचा पुरावा किंवा डोमेसीएल सर्टफिकेट (Resident Certificate/Domicile)

जात प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC Certificate if you belongs to any minority caste.)

आधार कार्ड (Aadhar Card)

पॅन कार्ड (Pan Card)

पासपोर्ट साईज फोटो (Passport size Photo)

दहावीनंतर प्रवेशासाठी लागणारी महत्वाची कागदपत्रं –

दहावीची मार्कशीट (10th Class marksheet)

दहावीचा डिप्लोमा (10th Class Diploma)

लिव्हिंग सर्टिफिकेट (School Leaving certificate)

घरच्या पत्त्याचा पुरावा किंवा डोमेसीएल सर्टफिकेट (Resident Certificate/Domicile)

जात प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC Certificate if you belongs to any minority caste.)

आधार कार्ड (Aadhar Card.)

पॅन कार्ड (Pan Card)

पासपोर्ट साईज फोटो (Passport size Photo)