मुंबई : शिकाऊ वाहनचालकांना आता लर्निंग लायसन्ससाठी (Learning licenses) आरटीओ (RTO) ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नसणार आहे. घरबसल्या वाहन चावलण्याचा परवाना देण्याची सुविधा परिवहन विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परिवहन विभागातर्फे ‘सारथी 4.0’ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचे ई-लोकार्पण आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Udhav Thackeray) यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यामुळं आता घर बसल्या शिकाऊ वाहन चालक परवान्यासाठी (Learning licenses) चाचणी देऊ शकतील. तसंच वितरकांकडून नवीन दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांची नोंदणी (new vehicles registration) ऑनलाईन पद्धतीनेच करण्यात येणार आहे. Also Read - Reshuffle in Union cabinet: केंद्रात लवकरच खांदेपालट! खासदार प्रीतम मुंडे यांना मिळणार मंत्रिपद?

परिवहन विभागाच्या ऑनलाईन प्रक्रियेमुळं आता शिकाऊ वाहनचालक परवाना (Learning licenses online) आणि नवीन वाहनांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. मात्र, ऑनलाइन लर्निंग लायसन्स मिळवण्यासाठी आपला मोबाईल क्रमांक आधार क्रमांकाशी लिंक असणं आवश्यक आहे. याशिवाय परिवहन विभागाच्या इतरही अनेक सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देता देण्याचा आपचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती मंत्री सतेज पाटील यांनी दिली आहे. यामुळं परिवहन विभागाच्या सेवा अधिक प्रमाणात लोकाभिमुख व पारदर्शक होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. (learning licenses and new vehicles registration will be online in maharashtra RTO ) Also Read - Corona Warrior: लढण्याची जिद्द असणाऱ्या 108 वर्षीय आज्जीनं कोरोनाला फोडला घाम!

राज्यात दरवर्षी जवळपास 15 लाखांहून अधिक लर्निंग लायसन्स देण्यात येतात. तर 20 लाखाहून अधिक नवीन वाहनांची नोंदणी होते. या कामासाठी नागरिकांचा जवळपास 100 कोटी रुपयांचा खर्च होतो. या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यास लोकांचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च वाचणार आहे. तसंच लोकांची वेळ आणि मेहनत देखील यामुळं वाचेल. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळं प्रशासनावरील ताण देखील कमी होईल. हे काम 200 अधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी झाल्यास परिवहन विभागाच्या कामाचा दर्जा देखील सुधारण्यास मदत होईल. Also Read - Maharashtra Lockdown: राज्यात लॉकडाऊनची नवीन नियमावली जाहीर, जाणून घ्या नवे निर्बंध काय?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील परिवहन विभागाच्या या ऑनलाईन प्रणालीचं कौतुक केलं आहे. “लर्निंग लायसन्स आणि नवीन वाहनांची नोंदणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करून परिवहन विभागाने आज जनहिताचं पाऊल टाकल आहे. भविष्यात इतर शासकीय विभागांना ज्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून देणे शक्य आहे, त्या उपलब्ध करून देऊन नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. (learning licenses and new vehicles registration will be online in maharashtra RTO)