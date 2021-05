मुंबई : राज्यात 15 जूनपर्यंत लॉकडाऊन (maharashtra lockdown) वाढवण्यात आला असून काही जिल्ह्यामध्ये निर्बंध आणखी कडक करण्यात येणार आहे. राज्यात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी राज्यातील जनतेशी ऑनलाईन संवाद साधला. “जनतेवर निर्बंध लादावे लागतात या सारखं दुसरं कटू काम नाही, पण ते मला नाईलाजानं करावं लागत आहे” असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील लॉकडाऊन 15 जूनपर्यंत वाढवला (Lockdown extended to 15 June) आहे. तसंच, काही जिल्ह्यांमध्ये कदाचित निर्बंध शिथील करण्यात येईल, तर काही जिल्ह्यांमध्ये निर्बंध आणखी कडक (strict Restrictions in some districts) करावे लागतील, असं देखील यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच यावेळी मुख्यमंत्र्यानी जिद्दीनं आणि निश्चयानं बंधनं पाळल्याबद्दल जनतेचे आभारही मानले. Also Read - कोलकाता नाइट रायडर्सला झटका; आयपीएलच्या उर्वरित हंगामासाठी परतणार नाही पॅट कमिन्स!

“तिसऱ्या लाटेत सर्व कठीण होईल”

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जनतेशी संवाद साधताना म्हणाले की, राज्यातील कोरोनाबाधित (corona) रुग्णांची संख्या काही प्रमाणात खाली आली आहे. मात्र, आपण कोरोनाच्या नव्या विषाणूवर अद्याप ताबा मिळवू शकलेलो नाही. अशा परिस्थितीत तिसरी लाट आली तर सर्व कठीण होऊन बसेल. आपण रुग्णालये, बेड्स, ऑक्सिजन सर्व व्यवस्था उभी करण्याता प्रयत्न करु, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.

“अनाथ मुलांचं पालकत्व सरकार घेईल”

"दुसरी लाट अपेक्षेपेक्षा फार मोठी होती. या लाटेत अनेकांनी आपले आप्तस्वकीय गमावले. यापुढं मात्र असं होऊ देता कामा नये. करोनामुळं पालक गमावलेल्या बालकांच पालकत्व राज्य सरकार घेईल. त्यांना आम्ही अनाथ होऊ देणार नाही. अशा मुलांसाठी सरकारी योजना तयार केली जात असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल", असं देखील मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

“कोरोनामुक्त घर, गाव ही मोहीम राबवा”

ॉ”मी माझं गाव आणि माझं घर कोरोनामुक्त करेन असं प्रत्येकाने ठवरलं आणि तसे प्रयत्न सर्वांनी केले तर संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनामुक्त होऊ शकतो, असं अनेक ठिकाणी घडलं आहे”, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी आपलं गाव कोरोनामुक्त करणारे हिवरे बाजारचे सरपंच पोपटराव पवार यांच्यासह युवा सरपंच ऋतुराज देशमुख आणि कोमलताई यांची उदारहणं दिली. त्यांनी हे करुन दाखवलं आपणही करू शकतो, असा विश्वास त्यांनी यावेळी राज्यभरातील सरपंचांना देत कोरोनामुक्त गाव मोहीम राबवण्याचं आवाहन केलं.

“बारावीच्या परीक्षेवर लवकरच निर्णय”

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यानी दहावी, बारावीच्या परिक्षांसंदर्भात देखील माहिती दिली. “शिक्षण हा महत्त्वाचा घटक आहे. यंदा दहावीच्या परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांचं मुल्यांकन करुन निकाल लावणार आहोत. बारावीच्या परीक्षांचासुद्धा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यासाठी कोणती पद्धत ठेवता येईल याचा आढावा घेत आहोत. त्याविषयी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसंच याबाबत केंद्रानेसुद्धा देशपातळीवर धोरण ठवायला हवं. बारावीचा निर्णय देशभर सारखा असायला हवा असं, अशी अपेक्षा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.