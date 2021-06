मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर (corona second wave) नियंत्रण मिळवण्यात राज्य सरकारला काही प्रमाणात यश आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोनाच्या (corona in maharashtra) संसर्गाचे प्रमाण कमी होताना दिसत आहे. दररोज आढळणाऱ्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या संख्येत देखील घट झाली आहे. शनिवारी दिवसभरात राज्यात तीन महिन्यानंतर पहिल्यांदाच सर्वात कमी नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद झाली (Lowest number of new corona patients recorded in maharashtra after three months) आहे. शनिवारी दिवसभरात राज्यात 13 हजार 659 नवे कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आले तर 21 हजार 776 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. Also Read - Sputnik V Vaccine: सीरम इन्स्टिट्यूट घेणार Sputnik V लसीचे उत्पादन, DGCIने दिली मंजुरी

दरम्यान, राज्यात आतापर्यंत एकूण 55, 28, 834 कोरोनाबाधित रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. त्यामुळं राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 95.01 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर शनिवारी दिवसभरात राज्यात 300 रुग्णांनाचा कोरोनामुळं मृत्यू झाला आहे. सध्या राज्यातील मृत्यूदर 1.71 टक्के एवढा आहे. राज्यात सध्या 1,88,027 ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत.

मुंबईत 24 तासात 866 कोरोनाबाधितांची नोंद

मुंबईमध्ये गेल्या 24 तासात 866 कोरोनाबाधितांची नोंद झाली. तर 1045 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. मुंबईत आतापर्यंत 6,77,445 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यामुळं मुंबईतील रुग्ण बरे होण्यांचा प्रमाण 95 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. मुंबईमध्ये सध्या एकूण 16,133 सक्रिय रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. (Lowest number of new corona patients recorded in maharashtra after three months)

राज्यात अनलॉक प्रक्रिया सुरू

राज्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या कमी होत असल्यामुळं राज्य सरकारनं लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल करत अनलॉक प्रक्रिया सुरू केली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्री याबाबत नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. कोरोना संसर्गाच्या प्रमाणानुसार जिल्हे आणि मनपा क्षेत्रांची 5 गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली असून त्याप्रमाणे निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. (Lowest number of new corona patients recorded in maharashtra after three months)