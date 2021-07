महाड : कोकणात पावसाने (Heavy rainfall) कहर केला आहे. या पावसामुळे रत्नागरी (Ratnagiri), रायगड (Raigad), सिंधुदुर्गमध्ये (Sindhudurg) पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे कोकणात अनेक ठिकाणी दरड कोसळल्याच्या (Landslide) घटना घडल्या आहेत. त्यामधील सर्वात मोठी घटना महाडमध्ये घडली आहे. दरड कोसळून महाडमधील (Mahad) तळीये गाव पूर्णत: गुडूप झाले आहे. आतापर्यंत या दुर्घटनेत 44 जणांचे मृतदेह ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आले आहेत. तर आणखी 50 पेक्षा अधिक जण ढिगाऱ्याखाली असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.Also Read - दु:खाची दरड! कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा कहर , दरड कोसळून 61 जणांचा मृत्यू

Mahad, Raigad landslide update | A total of 44 bodies retrieved from the debris till now from 2 locations. 35 injured are under treatment. Total 6 locations experienced landslides in Raigad district: Raigad District Collector, Nidhi Chaudhary #Maharashtra

— ANI (@ANI) July 24, 2021